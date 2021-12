BL negira bilo kakav dogovor, SA traži objašnjenje EU

SARAJEVO – Objavljivanje dokumenta sa potpisom šefa Delegacije EU u Sarajevu Johana Satlera o navodnom dogovoru evropskog komesara za proširenje Olivera Varheljia sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom o održavanju sednice NSRS o prenosu nadležnosti sa BiH na Srpsku, izazvao je različita reagovanja Sarajeva i Banjaluke.

Dok političko Sarajevo traži objašnjenje od EU i upozorava da u BiH više ništa nečhe biti isto, iz Banjaluke negiraju bilo kakav dogovor Dodika sa Varheljijem o sednici NSRS o prenosu nadležnosti.

Portparol SNSD i savetnik srpskog člana Predsedništva BiH Radovan Kovačević je demantovao pisanje medija o navodnom dogovoru Dodika sa Varheljijem o sednici NSRS.

Kovačević je u izjavi za banjalučki portal Srpskainfo rekao da je Varheljiju kao i svima drugima u novembru tokom boravka u BiH jasno rečeno šta je politika Republike Srpske i šta su pravci u kojima će Srpska delovati.

„Potpuno je netačna formulacija da je to na bilo koji način dogovoreno sa Varheljijem, već se radilo o tome da smo komesaru, ali i gospodinu Satleru i svima drugima samo saopštili šta će biti koraci Republike Srpske o kojima smo, ponavljam, već ranije itekako govorili u javnosti“, rekao je Kovačević sa banjalučki portal Srpskainfo.

Premijer Republike Srpske Radovan Višković je komentarišući dokument primetio da u njemu „Satler insinuira da je postojao dogovor Varheljija o zakazivanju Narodne Skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti 10. decembra, te poručio da ne zna odakle, kako kaže, „sad takva vrsta insinuacija da se pojavulje u javnosti…“.

„Ne znam kako je samo on čuo tu vrstu priče, a mi ostali nismo to čuli. Ne znam šta to treba da znači“, rekao je Višković i dodao da „im verovatno smeta što država Mađarska, predsednik i svi ljudi koji predstavljaju državu Mađarsku daju pravo, ili daju podršku Republici Srpskoj u smislu da smo upravu“.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine od Evropske komisije u Bosni i Hercegovini traži hitno pojašnjenje dokumenata koji su procurili u medije.

“Ukoliko se pokaže istinitim, ovaj potez može predstavljati opasan presedan u učešću Evropske komisije u dosadašnjim pregovorima o izmenama Izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine. Nepojmljivo je da se ovakve stvari rade od onih koji, barem deklarativno, podržavaju celovitost i suverenitet Bosne i Hercegovine. Da li ovim dokumentom deo međunarodne zajednice daje prikrivenu podršku secesionističkim namerama Milorada Dodika i rukovodstva Republike Srpske”, pitaju, između ostalog, u saopštenju iz SDP-a.

Poslanik Stranke demokratske akcije u Parlamentu BiH Šemsudin Mehmedović je komentarišući objavljeni dokument rekao da se za „BiH sprema kiparski model i da Tužilaštvo BiH treba da pokrene istragu protiv EU zvaničnika“.

“Samo sa USA i UK voditi pregovore. Ne pregovarati sa EU. EU nas je na isti nacin prodala 1992. i isporučila genocidašima i UZP-u. (Hrvatski predsednik Zoran) Milanović je očito trbuhozborac EU koja je sa ovim samu sebe izbacila iz pregovora. Briselski državni udar u BiH.” napisao je Mehmedović na svom fejsbuk profilu.

Mehmedović smatra da EU treba da da objašnjenje i ističe da „nakon ovoga u BiH više ništa neće biti isto“.

(Tanjug)

