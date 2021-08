Bler: Bajdenova odluka o povlačenja iz Avganistana tragična

LONDON – Bivši premijer Velike Britanije Toni Bler ocenio je kao tragičnu, opasnu i nepotrebno odluku predsednika SAD DŽozefa Bajdena da povuče američke trupe iz Avganistana.

Kako prenosi Skaj njuz, u kontroverznom komentaru na svom sajtu o raspletu tragedije u Avganistanu, Bler tvrdi da je kriza pokazala da Velika Britanija rizikuje da ispadne u drugu ligu globalnih sila.

U napadu na Bajdena zbog naglog povlačenja američkih trupa, Bler piše da je očigledno da odluka da se ode iz Avganistana nije strateška, već politička.

„Nismo morali to da uradimo, mi smo to izabrali. Uradili smo to u skladu sa imbecilnim političkim sloganom o okončanju ‘večitih ratova'“, naveo je Bler, aludirajući na slogan koji je Bajden koristio tokom izborne kampanje.

Bajden je u petak uveče ponovio da želi da okonča „beskrajne ratove“ povlačenjem iz Avganistana.

Napuštanje Avganistana i njegovog naroda tragično je, opasno i nepotrebno, niti je u njihovom, niti je u našem interesu, istakao je bivši britanski premijer.

„Moramo da evakuišemo i damo utočište ljudima prema kojima imamo obavezu – Avganistancima koji su nam pomogli i koji su bili uz nas. Oni imaju pravo da traže da budemo uz njih. Ne smeju se postavljati nikakvi proizvoljni rokovi. Imamo moralnu obavezu da ostanemo dok svi kojima to treba ne budu evakuisani. To ne bismo smeli da uradimo nevoljno, već sa velikim osećajem za humanost i odgovornost“, naveo je Bler.

On je dodao da tek onda na red dolaze talibani.

„Nakon evakuacije, moramo da razradimo načine za suočavanje sa talibanima. Moramo da vidimo kako da izvršimo maksimalan pritisak na njih. Ovo nije tako jednostavno kako deluje. Izgubili smo veliku prednost, ali možemo da je delimično povratimo. Rusija, Kina i Iran će gledati da izvuku korist iz svega“, zaključio je Bler.

(Tanjug)

