Blik: Brnabić od agrarne države pravi digitalnu naciju

BERN – Zemlje poput Srbije imaju sa četvrtom industrijskom revolucijom šansu da budu pobednice, ocenila je premijerka Ana Brnabić u intervjuu švajcarskom dnevniku „Blik“.

„Ako propustimo ovu priliku može dugo trajati dok se ne ukaže sledeća“, upozorila je Brnabić, koju je list predstavio kao prvu ženu na mestu premijera, koja živi u zajednici sa jednom ženom i koja na početku nije bila članica partije, što je, kako navodi dnevnik, potpuno suprotno od onoga što je najčešće praksa u Srbiji.

„Blik“ navodi i da su sasvim netipični tempo i doslednost sa kojom je do sada u dve i po godine na vlasti premijerka reformisala zemlju od agrarne države ka digitalnoj naciji.

Premijerka, kako piše list, od svoje zemlje pravi digitalni hab Balkana, privlačieći između ostalog uz poreske olakšice start-apove i poznate firme.

„Želim privredu Srbije da transformišem sa one zasnovane na ručnom radu na privredu radnih mesta baziranih na znanju“, objasnila je Brnabić.

„Blik“ ocenjuje da se čini da joj to polazi za rukom i ukazuje da IT sektor Srbije godišnje raste po stopi od 25 odsto, a i IT izvoz je u međuvremenu veći od onog koji ostvaruje agrarni sektor.

Jedna važna mera u tome je, kako prenosi list, što se sva deca školskog uzrasta pripremaju za novo usmerenje privrede i već godinama od svoje 11. godine uče programiranje kao obavezni predmet, zašta je moralo da se dodatno obrazuje 40.000 nastavnika.

Deca počinju sa „skrečom“, programskim jezikom specijalizovanim za mlade, a kasnije prelaze na nešto teži „ptiton“.

Iduće godine će prva generacija mladih koja je prošla potpunu obuku programiranja završiti školovanje.

Na pitanje da li želi od sve dece da napravi IT specijaliste, premijerka Brnabić je kazala da to ne želi, ali da programiranje za sve ima smisla, jer uče kako funkcionišu algoritmi, kako se sistematski rešavaju problemi.

„Trebalo bi decu naučiti kako da razmišljaju, a ne šta treba da misle“, naglasila je premijerka.

Za razliku od „programerske ofanzive“ drugi predmeti su u školama Srbije prebačeni na dobrovoljnu bazu.

Brnabić je, inače, inspiraciju za svoje planove pronašla u Švajcarskoj i između ostalog bila je gost manifestacije „Digitalni dan“.

„Zahvalajujući podršci Digital Svicerlend mi smo uspeli da osnujemo Digital Serbia i tako smo izgradili tesan dijalog sa privredom. Gradimo potpuno novi sistem“, objasnila je Brnabić.

Mnoga radna mesta će nestati, ali će mnoga nova nastati, navela je Brnabvić i dodala da će nova radna mesta biti mnogo interesantnija i zabavnija.

U tim ogromnim promenama premijerka kao prednost vidi što nije političarka.

„Ja sam pragmatičnija i orijentisanija ka rezultatima“, zaključila je.

(Tanjug)