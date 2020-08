Bolton: Sastanak BG-PR prilika za Trampa i pomoć u pregovorim

VAŠINGTON – Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa, Džon Bolton, izjavio je danas da će sastanak delegacija Beograda i Prištine 2. septembra u Vašingtonu, američkom predsedniku biti veoma dobra prilika za kampanju.

“Nadam se da će ovo pomoći u pregovorima Kosova i Srbije”, rekao je Bolton, objavila je prištinska Gazeta Ekspres, prenosi Kosovo Onlajn.

On je rekao da je Sjedinjenim Američkim Državama u interesu da reše „sve preostale probleme“ na Balkanu kojih, kako kaže, i dalje ima u velikom broju.

“Mislim da nestabilnost izazvana nesposobnošću normalizacije odnosa između Kosova i Srbije daje Rusiji samo prostor da poveća tu nestabilnost”, istakao je Bolton.

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Donalda Trampa, koji je u julu rekao da su Beograd i Priština razgovarali o mogućnosti razmene teritorija, odgovarajući na pitanje Gazete Ekspres naveo je da je u interesu Vašingtona da radi javno ili čak i iza zavese, kako bi sagledao mogućnost da Beograd i Priština krenu ka postizanju sporazuma.

Kako kaže, ako to radi Trampova administracija, onda on to pozdravlja.

“Pre nekoliko godina, bilo je vreme kada mislim da su ljudi bili optimistični da su lideri Kosova i Srbije nešto rešili, barem generalno. Mislim da je ovaj optimizam malo opao, ali da je u interesu SAD da, javno ili iza scene, rade na sagledavanju da li možemo da pomognemo ove dve zemlje ka postizanju sporazuma, mislim da je to itekako u interesu SAD i ako to radi američka administracija, onda im ja aplaudiram”, zaključio je Bolton.

(Tanjug)

