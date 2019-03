„Bomba“ iz Vašingtona: Objavljen izveštaj o Trampu i Rusiji koji je čekala cela Amerika (video)

Ministarstvo pravde SAD je objavilo zaključke izveštaja specijalnog tužioca Roberta Mjulera, koji je došao do toga da američki predsednik Donald Tramp nije prekršio zakon i da nije bilo zavere između Moskve i izbornog štaba Donalda Trampa za vreme predizborne kampanje 2016. godine.

Istraga Mjulera se svodi na zaključak da Trampov štab nema nikakve veze sa hakovanjem kompjutera članova Demokratske partije. U izveštaju se tvrdi da je Rusija pokušavala da utiče na izbore u SAD 2016. godine preko „Agencije za internet-istraživanja“ i hakerskim napadima.

