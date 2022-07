Borel: Nastavak izvoza žitarica iz Ukrajine pitanje života ili smrti

Pitanje izvoza žitarica iz Ukrajine je pitanje „života ili smrti“ i nadamo sa da će ove nedelje biti postignut sporazum da se deblokira luka Odesa, rekao je danas šef evropske diplomatije Žozep Borel.

„Životi… desetina hiljada ljudi zavise od tog sporazuma“, oko koga se dogovaraju Rusija, Ukrajina, Turska i Ujedinjene nacije, rekao je Borel po dolasku u Brisel na sastanak ministara spoljnih poslova EU posvećn ratu u Ukrajini.

Sporazumom treba da se obezbedi prevoz preko Crnog mora oko 20 miliona tona žitarica blokiranih u ukrajinskim silosima zbog ruske agresije na tu zemlju.

Takodje treba da olakša izvoz ruskih žitarica i djubriva pogodjen zapadnim sankcijama uvedenim protiv ruskih logističkih ii finansijskih lanaca.

Rusija je najavila da će finalni dokument biti usaglašen na sastanku ove nedelje u Turskoj.

Evropska unija namerava da nastavi pritisak na Moskvu novim sankcijama kao i finansijsku i vojnu podršku Ukrajini, najavio je Borel.

„Neke evropske vodje rekle su da su sankcije bile greška. Ne mislim da je to greška, to moramo da uradimo i nastavićemo to da radimo, rekao je Borel u odgovoru na izjavu madjarskog premijera Viktora Orbana.

Orban je u petak osudio sankcije smatrajući da su one greška jer nisu postigle cilj već zapravu suprotan efekat.

„Evropska privreda je sebi pucala u pluća i guši se, rekao je Orban tada.

Evropska komisija u petak je predstavila nove mere medju kojima i embargo na kupovinu zlata od Rusije.

Ministri treba takodje da se izjasne o deblokiranju pete tranše od 500 miliona evra, za finansiranje vojne opreme i oružja za Ukrajinu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.