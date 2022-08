Borelj: Danas bez dogovora, nastavljamo razgovore, ne odustajem

BRISEL – Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žosep Borelj izjavio je da delegacije Beograda i Prištine danas nisu postigle dogovor u dijalogu u Briselu, ali da je dogovoren nastavak razgovora narednih dana.

Kako je istakao, do 1. septembra, do kada je odložena odluka Prištine o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima, ima još vremena i da on neće odustati od traženja rešenja.

„Nismo stigli do dogovora, ali ovo nije kraj priče. Oba lidera saglasila su se da proces treba da se nastavi narednih dana“, rekao je Borelj na konferenciji za novinare posle današnjih razgovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine u kojima su učestvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

Borelj je istakao da su lideri saglasni da treba nastaviti razgovore i tražiti rešenje za smirivanje situacije na KiM.

„Videli smo tenzije oko tablica, dokumenata. Ne želimo da vidimo tenzije u narednom periodu i strane će biti odgovorne za eventualnu eskalaciju. Nažalost, nismo došli do dogovora danas, ali oba lidera su rekla da proces treba da se nastavi i to će se desiti u narednim danima. Ja ne odustajem. Moramo da tražimo rešenja“, poručio je Borelj.

Šef evropske diplomatije kaže da veruje da su Vučić i Kurti razumeli da ne postoji alternativa dijalogu, kao i da su se složili da se nastavi sa redovnom diskusijom u narednom periodu, da se proces normalizacije ubrza, uz podršku specijanog izaslanika Miroslava Lajčaka.

„Današnji sastanak nije bio regularan, normalan. Ovo je bio treći visoki susret u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Suočavamo se sa negativnim razvojem situacije na terenu, povećanim tenzijama na severu Kosova, zato smo i sazvali sastanak. Ovaj sastanak se ticao i odgovornosti oba lidera, koji treba da potraže rešenja u dobroj veri, da gledaju da mir i stabilnost pobede na severu Kosova“, istakao je Borelj.

On je rekao da je ovo kritičan trenutak za Evropu nakon ruskog napada na Ukrajinu, da je trenutno veoma dramatičan i opasan momenat za kontinent i da „ovo nije trenutak za povećanje tenzija, već za traženje rešenja“.

„Rekao sam dvojici lidera da je ovo sastanak u ‘modu’ za rešavanje krize, koji ima za cilj da se smiri situacija na terenu. Istovremeno, fokusirani smo na normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Oba lidera su imala priliku da pričaju detaljno o nesuglasicama, jer su tenzije odraz šireg problema njihovog nerešenog statusa“, istakao je Borelj.

Borelj kaže da je jasno stavio do znanja obojici lidera da je krajnji cilj Evropske unije da se nađe način za napredak, a prvi korak je traženje rešenja za aktuelnu situaciju.

„Dugo su trajali sastanci danas. Najvažnije je da smo se dogovorili da moramo da radimo zajedno, odgovorno, politički inteligentno, da nađemo obostrano prihvatljivo rešenje koje donosi stabilnost i bezbednost građanima regiona, ali i Evropi kao celini. Naša je dužnost da nastavimo sa dijalogom“, rekao je Borelj.

(Tanjug)

