Borelj: Sankcije nisu greška, nastavljamo da to radimo

BRISEL – Šef diplomatije EU, Žosep Borelj, najavio je danas da će EU nastaviti da podržava Ukrajinu, uključujuci i jačanje vojne pomoći, ali i jačanje sankcija protiv Rusije.

Borelj je ocenio da u EU postoji ”velika debata o efikasnosti EU sankcija protiv Rusije”, kao i da ”neki lideri govore da su sankcije bile greška i da pogađau EU više nego Rusiju”.

”Ne mislim da je to greška. To je nešto što smo mi morali da uradimo i nastavićemo to da radimo”, poručio je Borelj.

Žosep Borelj je pred početak sastanak Saveta ministara spoljnih poslova, koji se odrzava u Briselu, poručio da će ministri razmotriti predlog novog paketa o jačanju efikasnosti sankcija protiv Rusije i odbacio optužbe da su cene nafte u Evropi skočile zbog uvođenja embaraga na naftu iz Rusije.

”Početkom rata cene nafte su krenule da rastu, a zbog velike potražnje i da padaju. Kako neko može da kaže da je embargo povećao cene nafte?”, kaže Borelj.

Šef diplomatije EU tvrdi da Rusija nastavlja da blokira ukrajinsko žito, da ga ”pali i u unštava”, kao i da se nastavlja bombaradovanje civilne infranstrukture i ubijanje nevinh ljudi u Ukrajini

”To je tragedija”, poručio je Borelj.

Šef diplomatije EU je izneo očekivanje da će na današnjem sastanku Saveta EU biti doneta politicka odluka o nastavku jačanja vojne pomoći Ukrajini.

(Tanjug)

