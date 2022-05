Borelj: Uveren sam da ćemo imati dogovor o sankcijama

BRISEL – Šef diplomatije Evropske unije Žozep Borelj izjavio je danas da je potpuno uveren da će EU doći do dogovora o šestom paketu sankcija Rusiji.

”Ambasadori su se sastajali i juče i danas. Svi smo gurali da dođe do dogovora danas i vrlo sam uveren da ćemo ga i imati“, poručio je Borelj.

Borelj je dolezaći na samit lidera EU 27 pozvao EU da nastavi da podržava Ukrajinu, uključujući i oružano, kao i da nastavi sa pritiscima na Rusiju preko sankcija.

”Moramo da podržavamo Ukrajinu i da budemo tvrdoglavi u tome. Svaki rat ima svojih uspona i padova. Sankcije su već nanele veliku štetu ruskoj ekonomiji i do leta njihova ekonomska situacija biće vrlo loša”, kaže Borelj.

On je najavio da će se na samitu EU lidera razgovarati i o krizi u snabdevanju hranomk, optuživši Moskvu da ”žito koristi kao oružje u ratu.”

”Od ogromnog značaja je da ne dođe do gladi u svetu, a to Putin urpravo radi. On uništava zalihe žita. Biće to velika tragedija i načiniće štete mnogim zemljma širom sveta”, upozorio je Borelj.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.