Boricemo za zastitu svojih interesa, sledi veliki svetski suk

NJUJORK – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u NJujorku da se pogoršava geopolitička situacija u svetu i da će uslediti veliki svetski sukob.

„Neću da pričam lepe priče, da će teći med i mleko i cvetati cveće, a to nema veze sa svetskom politikom i geopolitičkom situacijom, koja ide u kanal. Prisustovaćemo velikom svetskom sukobu“, rekao je Vučić, na pitanje novinara da li će uprkos lošim predviđanjima, ipak, vratiti iz Njujorka sa nekim ohrabrenjem da će Srbija uspeti da nađe način da se izbori sa brojnim izazovima.

Gledaćemo da Srbija preživi, poručio je Vučić.

„Vratiću se (iz NJujorka) sa duhom čoveka koji je spreman da se bori za svoju zemlju i koji će da nastavi tu borbu, verbalno i na sve druge načine i da zaštitimo svoje interese i dovodimo više investitora. Mi smo svoj posao pošteno i odgovorno obavili“, rekao je Vučić.

Istakao je da je imao sastanak sa savetnikom američkog predsednika za nacionalnu bezbednost Džejkom Salivenom i dodao da misli da niko u UN nije imao tako dug sastanak sa Salivenom kao on.

„Da li su to za nas laki razgovori, nisu naravno, da li je to jednostavno nešto, nije, ali to nam je posao, kuknjava i hoću li da budem srećan i da li vidim da je nešto mnogo lepo što se dešava na vidiku, ne vidim ništa lepo na vidiku što se dešava“, rekao je Vučić.

Istakao je da se u svetu ništa lepo ne dešava, ali da će kod biti veće penzije i plate, veće od skoka inflacije i veći minimalac.

„To su lepe vesti, ali da li ima nekih drugih lepih vesti iz sveta da dođu do nas, da prestane tuča i rat – neće da prestati, neće skoro, biće samo sve teže“, rekao je Vučić.

Kaže da su kada je ranije govorio stvari koje su se obistinile svi govorili da je ludak i kraljica drame.

„Kao sto sam rekao pre dva dana i bilo je istinito i za Putina i šta će drugi da čine, jer se rukovodim logikom gvozdenih determinizama pošto ređam činjenice. Imam suviše ozibljan tim da bih govorio gluposti, a narod voli da čuje šarene laže“, rekao je Vučić.

(Tanjug)

