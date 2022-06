Božinović: Intenzivno radimo na lažnim dojavama

ZAGREB – Hrvatski MUP zajedno sa Bezbednosno-obaveštajnom agencijom, Evropolom, Interpolom i trgovačkim centrima radi na utvrđivanju lažnih dojava o podmetnutim bombama poslednjih dana, izjavio je danas ministar unturašnjih poslova Davor Božinović.

„Sve naše institucije intenzivno rade na dojavama, policija provodi kriminalističko istraživanje u partnerstvu sa SOA, a održano je i nekoliko sastanaka s predstavnicima trgovačkih centara i Hrvatske privredne komore (GHK)“, rekao je Božinović, prenela je Hina.

Naglasio je da ne može govoriti o detaljima jer je kriminalističko istraživanje u toku.

Istakao je da postoje modeli kojima se mora pristupiti zajednički kako bi se izbeglo izazivanje panike, što je, dodao je, glavni cilj neodgovornih ljudi koji upućuju takve poruke.

Božinović je rekao da je o lažnim dojavama danas razgovarao i sa predstavnicima Američke akademije za forenzičke nauke sa kojima se sastao uoči Kongresa pod nazivom „12th ISABS Conference on Forensic and Antropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine“, a koji se od 22. do 27. juna održava u Dubrovniku.

Nada se da će predstavnici Američke akademije za forenziku Hrvatskoj pomoći savetima kako detektovati počinioce i naći rešenje za situaciju uznemiravanja ljudi.

Policija je juče evakuisala tri tržna centra u Zagrebu zbog lažnih dojava o bombama.

(Tanjug)

