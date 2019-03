Bregzit dominira samitom lidera EU

BRISEL – Lideri 28 zemalja članica EU sastaju se danas i sutra na samitu u Briselu, a dominantna tema biće Bregzit i zatev premijerke Tereze Mej da se izlazak Velike Britanije iz EU odloži za dva meseca.

Samo nedelju dana pred 29. mart, koji je i dalje zvaničan datum za povlačenje Velike Britanije iz EU, evropski lideri na sastanku u Briselu treba da dodnesu odluku o mogućem odlaganju Bregzita. Ovo odlaganje zatražila je britanska premijerka Tereza Mej zbog nemogućnosti postizanja konsenzusa u Ujedinjenom Kraljevstvu o uslovima Bregzita.

Predsednik Evropskog sabveta Donald Tusk je posle konsultacija sa EU liderima poručio da je ”kraće odlaganje moguće”, ali da 30. jun kao novi datum povlačenja, a koji je predložila britanska premijerka Mej, povlači ”zakonska i politička” pitanja.

U EU kažu da su spremni da odlože Bregzit, ali najdalje do evropskih izbora koji su zakazani za period od 23. do 26. maja. Predsednik Evropskog saveta uveren je da do dogovora o odlaganju može doći uz uslov da Britanski parlament sledeće nedelje podrži Sporazum o povlačanju koji su Brisel i London postigli, a koji je već dva puta odbijen u Donjem domu britanskog parlamenta. Povodm pitanja Bregzita Donald Tuska se pred sam Evropski savet koji počinje oko 14 časova u zgradi Evropa u Briselu sastaje bilateralno sa 8 lidera članica EU među kojima je i premijerka Mej.

Agenda samita predviđa da Bregzit bude prva tema dnevnog reda i da se o njoj razgovara sa Terezom Mej , a zatim u formatu EU 27.

Premijerka Mej će se priključiti večeri EU lidera na kojoj će se razgovarati o donosima EU Kina, a usvojiće se i zaključci povodom petogodišnjice od aneksije Krima.

Drugi dan samita 22. mart biće posvećen ekonomskim temama obzirom da se obležava i 25 godina saradnje u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Na dnevnom redu EU lidera su i pitanja klimatskih promjenama i borbe protiv dezinformacija u cilju zaštite predstojećih evropskih izbora.

(Tanjug)