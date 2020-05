Britanski profesor ocenio mogućnost izbijanja rata između supersila

Profesor političkih nauka Londonske škole za ekonomiju i političke nauke Bari Buzan objasnio je zašto je rat između supersila malo verovatan.

Buzan smatra da zbog „nuklearnog oružja i drugih skupih tipova oružja za masovno uništenje“ takav rat postaje „iracionalan, ako ne i glup“.

„To ne znači da je on nemoguć“, rekao je profesor.

On je dodao da postoji mogućnost početka rata, ali da je ona „vrlo mala“.

Buzan smatra da države, ne samo da odustaju od ratobornog ponašanja zbog iracionalnosti, već i „ne žele da se takmiče, da bi upravljale svetom“.

On je primetio da se čini da „SAD odustaju, Kinezi ne žele to da rade, izjavljujući da su oni još uvek zemlja u razvoju i ne mogu sebi da dozvole da preuzmu takvu odgovornost“. I Indija misli što i Kina, „dok Rusija nema dovoljno novca“, rekao je on. Jer, upravo iz želja da „upravljaju svetom“ i „dolazi do rata“, izjavio je Buzan.

