Broj pozitivnih u Šangaju blago opao, privreda i dalje trpi

ŠANGAJ – Dnevni broj slučajeva kovid-19 u Šangaju, koji je epidemiološki najugroženiji grad u Kini, blago je opao, a za ublažavanje ekonomskih posledica epidemije potrebne su nove političke mere, saopštile su danas kineske vlasti.

Šangaj, koji se bori protiv najgore epidemije kovida-19 u Kini od kada se virus pojavio u gradu Vuhanu krajem 2019, prijavio je danas 23.000 zaraženih, što je oko 4.000 manje nego dan ranije, ali broj simptomatskih slučajeva popeo se na rekordnih 3.200, sa jučerašnjih 2.573, naveo je Rojters.

Kineski proizvođači automobila će možda morati da obustave proizvodnju sledećeg meseca, ako dobavljači u Šangaju i okolnim oblastima ne budu mogli da nastave da rade, saopštio je glavni izvršni direktor proizvođača električnih automobila Kspeng (Xpeng).

Osim auto-industrije, gubitke imaju i avio-kompanije i poslovi sa nekretninama.

Pokušaji Kine da zaustavi virus strogom politikom „nulte tolerancije na kovid“, pokreću ekonomske poremećaje koji utiču na globalne lance snabdevanja različitom robom, od električnih vozila do mobilnih telefona, naveo je Rojters.

Kineski Državni savet saopštio je danas da je potrebno više političkih mera da bi se podržala ekonomija, ali analitičari sumnjaju da će one brzo preokrenuti privredni pad, ako vlada nastavi da sprovodi svoju politiku u pogledu kovida kao što je to činila do sada, prenosi britanska agencija.

(Tanjug)

