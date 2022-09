Bugarska i Poljska svojim građanima: Odmah napustite Rusiju

SOFIJA – Vlade Bugarske i Poljske pozbale su svoje državljane koji su još u Rusiji da odmah napuste tu zemlju.

Kako navodi Gardijan, to bi mogao da bude potez koji će dovesti do još većih gužvi na graničnim prelazima, s obzirom na to da sve više ljudi beži iz Rusije od mobilazacije.

Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske pozvalo je u utorak u saopštenju građane te zemlje da se „uzdrže od putovanja u Rusku Federaciju“ i savetovalo da bugarski državljani u Rusiji „razmotre mogućnost da što pre napuste zemlju, koristeći trenutno dostupna prevozna sredstva“.

Slično saopštenje uputilo je i poljsko Ministarstvo spoljnih poslova, preneli su poljski mediji.

„U slučaju drastičnog pogoršanja bezbednosne situacije, zatvaranja granica ili drugih nepredviđenih okolnosti, evakuacija bi mogla biti značajno otežana ili čak nemoguća. Preporučujemo građanima Poljske koji se nalaze na teritoriji Rusije da napuste njenu teritoriju koristeći raspoloživa komercijalna i privatna prevozna sredstva“, navodi se u saopštenju poljskog Ministarstva spoljnih poslova.

(Tanjug)

