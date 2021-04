Burgenland ne sledi Beč i D. Austriju-otvara se u ponedeljak

BEČ – Austrijska pokrajina Burgenland neće slediti Beč i Donju Austriju po pitanju produžetka mere zaključavanja, već će od ponedeljka popustiti epidemiološke mere, najavio je danas guverner te pokrajine Peter Doskocil.

Doskocil je, na konferenciji za štampu, rekao da se u Burgenlandu u ponedeljak ponovo otvaraju škole i prodavnice.

„Brojke masivno opadaju i to bi trebalo uskoro da se odrazi i na smanjenje pritiska na jedinice intenzivne nege bolnica“, kazao je on.

Inače broj kovid pacijenata na intenzivnoj nezi u Burgenlandu sa 27 je novi rekord.

Popuštanje mera uslediće uz dodatne mere predostrožnosti kao i tri testiranja nedeljno za đake, i dva za nastavno osoblje.

Odluku o popuštanju mera vlasti Burgenlanda su doneli konstatujući „savršen razvoj“, preneo je Doskocil.

„Brojke se smanjuju i mi smo među tri najbolje pokrajine što se razvoja tiče“, rekao je on.

Doskocil je kazao da želi da se osloni na strategiju prema kojom bi građani naučili da žive sa pandemijom.

„Lično sam došao do spoznaje da je najverovatnije greška da gledamo na pandemiju po motu ili otvaramo ili zatvaramo. To neće biti rešenje“, dodao je on.

Međutim, ukazao je i da, ako njegova strategija ne bude uspešna, vlada Burgenlanda mora ponovo pribeći drastičnim merama.

Pošto se Burgenland „otvorio“ stanovnici Beča i Donje Austrije, koji ostaju „zaključani“ do 2.maja, mogli bi pokušati da drastične mere izbegnu odlaskom u Burgenland.

Doskocil, međutim, ne veruje da će se Bečlije i građani Donje Austrije odlučiti na kršenje zabrane napuštanja svoje pokrajine radi odlaska u Autlet centar Parndorf ili slično.

Beč i Donja Austrija smatrale su važnim da čitav istok Austrije, a u to spada i Burgenland, zbog i dalje loše epidemiološke situacije, ostane zaključan.

Računalo se u Beču da će Burgenland pratiti odluku o produženju zaključavanja do 2. maja, što sada nije slučaj.

(Tanjug)

