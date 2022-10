C. Gora: Kentera smenjen zbog nepostupanja po zakonu o ANB

PODGORICA – Vlada Crne Gore danas je razrešila vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) Sava Kenteru, na predlog predsednika vlade u tehničkom madatu Dritana Abazovića.

Kako nezvanično saznaje portal RTCG iz kabineta predsednika vlade Crne Gore, to je učinjeno zbog nepostupanja po članu šest Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost.

Prema ranijim saznanjima Vlade Crne Gore, Abazović je jutros, neposredno nakon foruma 2BS u Budvi u direktornom razgovoru sa Kentrom, najavio da će predložiti njegovu smenu.

Kentera je imenovan za v.d. direktora ANB 5. maja, nakon smene Dejana Vukšića.

Abazović je izjavio ranije danas da ima određene primedbe na rad ANB i poručio da neki ljudi više neće moći da ostanu tu.

On je to kazao u Budvi, odgovarajući na pitanje novinara da li sumnja da su šef ANB-a Savo Kentera i njegov pomoćnik Drago Spičanović povezani sa švercom cigareta, kao što je to u emisiji „Načisto“ kazao bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević, prenela je RTCG.

„Imam određene primedbe u odnosu na rad ANB“, rekao je Abazović na marginama 2BS foruma.

Kako je naveo, njihova obaveza je da obaveste premijera ako su imali saznanja da se sa robom ne postupa kako je predviđeno i da daju upozorenje.

„Čekam još neke informacije. Neki ljudi u ANB tu neće moći više da ostanu“, kazao je Abazović.

On je rekao da se nada se da će istraga odvesti „tamo gde treba da stigne“.

„Nećemo dozvoliti da ljudi unitar sistema urade stvari kako bi omalovažili dosadašnje rezultate“, poručio je Abazović.

(Tanjug)

