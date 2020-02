Čelnici EU i Zapadnog Balkana večeras o prijemu u EU i dijalogu Beograd-Priština

Čelnici Evropske unije i država Zapadnog Balkana večeras će u Briselu razmotriti sprovodivost nove metodologije prijema u članstvo EU, izglede za obnovu dijaloga Beograd-Priština i mogućnost početka pregovora o članstvu sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

To su u Briselu novinarima preneli zvaničnici Saveta ministara EU koji su istakli da će visoki predstavnik EU Žozep Borel sutra šefove diplomatija Unije izvestiti o rezultatu svoje nedavne posete Zapadnom Balkanu, u očekivanju da ministri EU kratko razmene mišljenja o zbivanjima vezanim za taj region.

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, visoki predstavnik Borel i Andrej Plenković, premijer Hrvatske koja predsedava EU, sastaće se večeras na nezvaničnoj radnoj večeri s predsednicima Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije, kao i Kosova – Milom Djukanovićem, Stevom Pendarovskim, Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem, s predsedavajućim Predsedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i s premijerom Albanije Edijem Ramom.

Diplomatski izvori u Briselu su ocenili da čelnici EU žele da u neposrednom kontaktu „održe zamah u preuredjenju postupka koji Zapadnom Balkanu treba da otvori vrata Unije“, u očekivanju da, pored ostalog, vlasti u Tirani i Skoplju sprovedu tražene dodatne uslove: jačanje pravne države, suzbijanje organizovanog kriminala, a pominje se i zakon o nezavisnosti javnog tužilaštva, koji danas treba da usvoji parlament Makedonije.

Izvori u Briselu kažu da je glavni pobornik bržeg i delotvornijeg postupka prijema u članstvo EU, ali uz temeljite reforme unutar Unije koje to tek treba da omoguće, francuski predsednik Emanuel Makron, stavio do znanja da će Pariz biti spreman da se saglasi s odredjivanjem datuma početka pregovora sa Skopljem i Tiranom, ako tamošnje vlasti „opipljivo sprovedu“ tražene uslove za učvršćenje vladavine zakona i ako to, u predstojećem izveštaju, potvrdi Evropska komisija.

Na pitanje da li se očekuje da večeras na radnoj večeri bude reči i o zaoštrenoj političkoj situaciji u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, diplomate u Briselu su uzvratile da na tom nezvaničnom sastanku „nema zvaničnog dnevnog reda“.

Predsednik Evropskog saveta, Mišel, daće kratku izjavu uoči radne večere s svojim gostima s Balkana, a izjava novinarima će, kako je predvidjeno, biti samo ako zvaničnici iz regiona budu želeli.

Šef italijanske diplomatije, Luidji di Majo, koji je ovih dana bio u Beogradu, kao i ministri još nekih članica Unije će sutra uoči ministarskog zasedanja, razgovarati s albanskim premijerom Ramom o stanju u regionu i, posebno, o medjunarodnoj donatorskoj konferenciji za pomoć Albaniji u otklanjanju posledica razornog zemljotresa, koja će se u ponedeljak popodne održati u Briselu.

