Ceo svet se moli: Objavili sliku dečaka (2) koji je već 7 dana u bunaru dubokom 100 metara

Španski mediji objavili su prvu fotografiju dečaka Hulena Rosela (2) koji je upao u bunar dok je sa porodicom šetao privatnim imanjem u Totalanu kod Malage. Dete je već nedelju dana u bunaru, a spasioci se nadaju da će bušenjem vertikalnog bunara uspeti da ga izvuku, prenosi Blic.

