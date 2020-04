Češka računa da će letovanje u Hrvatskoj ili Slovačkoj biti moguće

Vodeći epidemiolog češkog kovid-19 tima Roman Primula izjavio je danas da će sigurno postojati izuzeci u zabrani Čeha da putuju u inostranstvo i da puka procena predsednika Miloša Zemana da će granice ostati zatvorene godinu dana ne znači da Česi neće moći već ove godine da letuju npr. u Hrvatskoj.

„Naravno da će postojati izuzeci, u teoriji u nekakvom režimu putovanje će biti moguće. Ukoliko bi u dotičnoj zemlji situacija bila slična i bude interesovanje da se tamo putuje u odredjenim okolnostima bilo bi moguće. Sada aludiram na Hrvatsku, ali zaista to će biti izuzeci“, kazao je Primula u intervjuu češkom javnom radio servisu Radiožurnal.

Predsednik Češke Miloš Zeman izjavio je sinoć u intervjuu za radio Frekvence 1 da preporučuje Česima da uživaju u lepotama svoje domovine jer on lično smatra da bi granice trebalo da ostanu zatvorene još godinu dana.

„I to zato da odlasci ne izazovu neki novi talas epidemije posebno ako bi putovali u zemlje u kojima epidemija još nije prestala. Preporučujem ljudima da uživaju u lepotama Češke Republike“, kazao je Zeman, koji je medjutim saopštio da se on sam sprema u septembru u Moskvu na odloženu proslavu kraja Drugog svetskog rata.

Epidemiolog i donedavni šef Centralnog kriznog štaba Roman Primula rekao je da Zeman pitanje otvaranja granica nije konsultovao sa timom lekara po čijim preporukama vlada odlučuje kako će ukidati restrikcije.

„Nije pitanje da li možemo ili ne možemo da putujemo. Što se tiče poslovnih aktivnosti, postojaće izuzeci. Godišnji odmori, to je pitanje za nagadjanja. Postoje zemlje koje su u stanju da primaju, npr. Island, ali to su izuzeci. U većini slučajeva svet jeste u ovom trenutku zatvoren. To su nagadjanja, pokazaće se kasnije“, rekao je Primula o proceni češkog predsednika.

Česima je već od prošle sedmice dozvoljeno da izlaze iz zemlje na poslovna putovanja i u opravdanim slučajevima, kod lekara, da posete članove porodice u inostranstvu i ukoliko boravak ne traje duže od 24 časa ni ne moraju u 14-dnevnu samoizolaciju, odnosno kućni karantin.

„Granice će se otvarati da ljudi mogu više da putuju za poslom, preduzetnici više da razgovaraju sa partnerima u inostranstvu i da ne moraju nužno u karantin sada kada je veća mogućnost testiranja“, kazao je ovog vikenda šef češke diplomatije Tomaš Petšiček.

O daljim koracima u otvaranju granica raspravlja danas vlada češkog premijera Andreja Babiša koji je o eventualnom letovanju Čeha na Jadranu razgovarao prošle sedmice telefonom sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, s tim da detalje treba da razrade nadležni ministri i epidemiolozi iz obe zemlje.

„Što se tiče turističkih putovanja to će doći u sledećoj fazi i s obzirom na letnju sezonu“, kazao je Petšiček u nedelju češkom javnom tv servisu ČT.

Vrlo oprezni prema letovanju u odredjenim zemljama u kojima je kao u Češkoj epidemija virusa kovid-19 pod kontrolom, iako odmor na istočnoj obali Jadranskog mora ne isključuju, jesu šef Centralnog kriznog štaba i ministar unurašnjih poslova Jan Hamaček i ministar zdravlja Adam Vojteh.

„Želim prvo da vidim jasne podatke od stručnjaka. Tek onda možemo da obavestimo gradjane“, kazao je Hamaček.

U Češkoj je nakon 172.6787 testova otkriveno od 1. marta do danas 6.787 ljudi zaraženih virusom korona, od čega je preminulo 188, a ozdravilo je 1.311, što je danas ministar Hamaček nakon sednice kriznog štaba označio za zadovoljavajuće jer se dnevni broj novih zaraženih drži ispod 100.

Stoga ministar predlaže već sada dalju liberalizaciju režima putovanja za zaposlene u prigraničnom području, gde bi ubudće negativan test značio da ne moraju nakon povratka da ostaju u kućnom karantinu 14 dana kao do sada.

Češka je danas započela prvi talas oslobadjanja restrikcija i otvorila zelene pijace, zanatske radnje i male radnje koji nisu u tržnim centrima, auto bazare, salone za pse i kućne ljubimce, rad su obnovili i neki uredi državne uprave, profesionalni sportisti mogu da treniraju na terenima napolju a dozvoljene su i svadbe uz prisustvo do 10 ljudi.

