Češka vlada odoložila popuštanje sanitarnih mera za četvrtak

Češka vlada odlučila je danas na vanrednoj sednici da odloži četiri dana popuštanje sanitarnih mera očekivano za ponedeljak, jer iako je epidemija kovid-19 usporila, nije kako se vlada nadala a šest od 14 regiona ni ne ispunjava kriterijume za popuštanje mera.

„Danas je prošlo sedam dana kada se rizik smanjio na niži stepen. Popuštanje bi moglo da bude već u ponedeljak. S druge strane, većina regiona do petka nije bila u epidemiološki optimalnoj situaciji“, objasnio je odlaganje popuštanja mera za 3. decembar na konferenciji za novinare češki ministar zdravlja Jan Blatni.

Ministar je naglasio da epidemiološki modeli koji su se do sada pokazivali kao tačni daju nadu da će tokom naredne nedelje doći do osetnijeg poboljšanja a da Česi mogu da budu sigurni da će mere od četvrtka biti blaže i ako bi do tada došlo do nekog kolebanja i pogoršanja u regionima.

Od 3. decembra Češka tako u skladu sa epidemiološkim sistemom PES prelazi na treći od pet stepeni rizika i mera kada su ukida policijski čas, otvaraju se radnje i tržni centri, restorani, teretane i druge uslužne delatnosti uz sanitarne mere.

Pre svega, recimo razmak od dva metra, 15 m2 za jednog kupca u radnji ali i u crkvama i verskim objektima na bogosluženjima, u restoranima svega polovina kapaciteta a za stolom će sedeti najviše četiri osobe.

Osoblje u radnjama, ugostiteljskim objektima i uslužnim delatnostima moraće i dalje da nosi zaštitne maske a od sledećeg vikenda biće ukinuta i zabrana otvaranja radnji u nedelju.

Napolju će moći da se okuplja najviše 50 ljudi umesto dosadašnjih šest a ukida se i zabrana konzumiranja alkoholnih pića na otvorenom.

Zahvaljujući popuštanju mera deca u Češkoj neće ostati bez svojih prvih prazničnih poklona koje im ovde 5. decembra donose Sv. Nikola, andjeo i djavo.

„Specijalne uredbe za sv. Nikolu nema ali polazi se od broja osoba u zatvorenom na jednom mestu i toga da moraju da nose maske. Dakle i sv. Nikola i djavo moraće da poštuje iste mere kao ovozemaljska bića“, kazao je ministar Blatni.

Ministar industrije, trgovine i saobraćaja Karel Havliček rekao je da je ovo popuštanje moguće zahvaljujući povoljnoj epidemiološkoj situaciji oko virusa korona ali da ako se mere ne budu poštovale ponovo bi morale da budu pooštrene i upozorio na kršenja kao u jednom klubu u Pragu gde je policija upala u sred noći i našla u njemu žurku.

U subotu je prema današnjim podacima Ministarstva zdravlja testovima utvrdjeno 2.667 novozaraženih virusom korona što je najmanje tokom vikenda od 3. oktobra a situacija u Pragu se toliko poboljšala da je glavni grad, jedno vreme najgori, sada na granici još manje rizičnog drugog stepena i poboljšava statistike za celu zemlju.

U subotu je preminulo 49 kovid-19 pacijenata čime je broj žrtava pandemije virusa korona porastao od proleća na 8.054 a u bolnicama je trenutno 5.087 pacijenata od njih 769 u teškom stanju na intenzivnoj nezi ili respiratorima.

Od početka pandemije kovid-19 u Češkoj se virusom korona zarazilo 518.649 ljudi a aktivnih slučajeva je trenutno 68.268.

(Beta)

