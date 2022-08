Cetinjski manastir se slavi zbog ćirilične kulture

CETINJE – Mitropolit crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije poručio je danas da se Cetinje i Cetinjski manastir slavi zbog ćirilične kulture te da je zajedno sa nastankom Cetinjskog manastira ovde pisan Oktoih i štampane prve ćirilične knjige na slovenskom jugu.

Ukazao je da bi mnogi nekako želeli drugačije to da protumače, ali da je prosto nemoguće:

„U tim knjigama slavi se i Sveti Sava, i Sveti Simeon, i Sveti Stefan Dečanski, i sve je jasno, a one koji neće da im bude jasno, ne treba mnogo ni ubeđivati, jer se to onda radi o izvitoperenom umu i volji i tu ne možete ništa dokle Božja milost ne podejstvuje, dok i srca i umove takvih ne preporodi. Jer je Božjoj milosti i blagodati sve je moguće i Gospod je došao u ovaj svet da spase grešnike, da spase one koji su se otuđili, koji su se upropastili svojim grehovima pa je snishodio našim slabostima, našim manama i od grešnika pravi pravednike i od zabluđelih pravi one koji kreću pravim istinitim Božiji putem, putem spasenja“.

Mitropolit je to rekao u besedi nakon liturgije u Cetinjskom manastiru povodom praznika Svetog velikomučenika Pantelejmona i Svetog Klimenta Ohridskog.

Mitropolit je čestitao praznik i sabranima u Cetinjskom manastiru poručio da, kako je naveo, „u našoj duši, bez obzira kakva nas iskušenja snalaze, treba da budu dobre misli, dobre namere, dobra raspoloženja, a kada nam ponestane snage treba da se obratimo najiskrenije Bogu i Njegovim svetima, da uvek proslavljamo milost Božiju i da uvek prizivamo blagodat i pomoć Božiju“.

Osvrnuvši se na žitije Svetog oca našega Klimenta Ohridskog, koji je zajedno sa Sv. Naumom nastavio veliko delo slovenskih apostola Kirila i Metodija, vladika Joanikije je podsetio da je nama svetlost Jevanđelja Božjega zasijala od Ohrida, upravo od onog mesta gde je službovao i gde je Boga slavio Sveti Kliment Ohridski:

“Za njega mnogi govore da je on zapravo tvorac ćirilice, da je nazvao to pismo po svome učitelju Kirilu, ali kako god bilo, neka naučnici to ispituju, nama je istovremeno zasijala i vera i kultura iz Svetog jevanđelja, koje su nam propovedali Sveti Kirilo i Metodije i njihovi učenici. Tada smo i kršteni i tada smo dobili pismo i tada smo počeli da stvaramo svoju ćiriličnu kulturu”, objavljeno na sajtu Mitropolije crnogorsko-primorske SPC.

(Tanjug)

