CG da se hitno fokusira na izbor sudija US i prevremene izbore

PODGORICA – Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar poručio je danas da Crna Gora mora hitno da se fokusira na dve stvari – izbor sudija Ustavnog suda i organizovanje prevremenih parlamentarnih izbora.

Eskobar je u intervjuu za Atlantski savez da je veoma zabrinut zbog činjenice da je Crna Gora izgubila dosta vremena u sprovođenju reformi koje su neophodne za zatvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), prenele su podgoričke Vijesti .

Podsetio je da je Crna Gora otvorila sva poglavlja, a da je sad fokus na pitanju njihovog zatvaranja.

Eskobar je rekao da se nada da će Crna Gora nastaviti svoj put da bude jedan od predvodnika u procesu pregovora.

Trenutni izazov je, prema njegovim rečima, što se država nalazi u veoma dubokoj ustavnoj krizi.

„Postoje neke partije koje guraju izmene Zakona o predsedniku, bez da postoji kvorum u Ustavnom sudu. Ako iko dovede u pitanje ustavnost tih izmena, ne postoji telo koje može odlučiti da li je to urađeno dobro ili nije. Moramo se fokusirati na dve stvari. Prva je da se hitno moraju popuniti te pozicije (u Ustavnom sudu) i da ne igraju igre kojima će probati da zauzvrat dobiju političke ustupke da to urade. Drugo, mislim da vladi treba novi mandat. To znači prevremeni izbori“, rekao je Skobar i dodao:

„Potrebni su prevremeni izbori. Tako mi vidimo situaciju, i to mora da se uradi hitno. Nakon toga, Crna Gora se mora ponovo fokusirati na stvari koje znače građanima. To su reforma vladavine prava, borba protiv korupcije i ekonomija, a ne stvari koje izazivaju podele, kao što je utvrditi ko je Srbin a ko Crnogorac, u koju crkvu ko ide… Te stvari su napori za dalju destabilizaciju države“, istakao je Eskobar.

Na pitanje da li je svoju zabrinutosti podelio s političarima u Crnoj Gori, Eskobar je odogovorio da je podelio privatno, a da je ovo prvi put da javno govori o tome.

(Tanjug)

