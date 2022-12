CG potrebna pomoć EU za izlazak iz duboke institucionalne i političke krize

PODGORICA – Crnogorski predsednik Milo Đukanović ponovio je danas da je Crnoj Gori potrebna pomoć Evropske unije (EU) da bi izašla iz duboke institucionalne i političke krize u kojoj se nalazi.

Đukanović je novinarima, nakon svečane akademije povodom 50 godina od osnivanja Pravnog fakulteta, rekao da su ministri spoljnih poslova Austrije i Slovenije, Aleksander Šalenberg i Tanja Fajon posetili Crnu Goru zbog problema koji postoje i jako duboke političke i institucionalne krize.

„Tonovi adekvatni za dubinu problema koje imamo. EU od zemlje očekuje poštovanje onoga što su evropska politička pravila. Crna Gora je to poštovala do pre par godina“, rekao je Đukanović, prenela je agencija Mina.

Kazao je da je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima sa EU, a sada je, kazao je, u situaciji da joj je potrebna pomoć da bi izašla iz krize.

On smatra da su poruke Šalenberga i Fajon jasne i da ne predstvaljaju nikakvo preterivanje, niti mešanje, kao i da poštovanje evropskih pravila podrazumeva, te da se nada da će to svi na pravi način razumeti.

„Ako mislimo da nam pripadaju EU vrednosti, onda je jasno da je trebalo da nastavimo onim putem kojim smo išli do 30. avgusta 2020. godine (kada je njegova DPS izgubila vlast u državi posle tri decenije)“, rekao je Đukanović.

On je dodao da Zapadni Balkan ne sme da ima dilemu o opravdanosti daljeg ujedinjena Evrope.

Na pitanje da li veruje da je moguć izbor četvoro sudija Ustavnog suda, on je odgovorio potvrdno i dodao da je to bilo moguće i do sada.

„Postavlja se pitanje da li ćemo u trenutku utvrđivanja liste kandidata i kasnije na glasanju imati odgovoran odnos prema tom važnom pitanju. Nadam se da ćemo uspeti da savladamo ‘niske strasti’ i da ćemo doći do većine“, kazao je Đukanović, čiji DPS je bojkotovao sednicu Skupštine na čijem dnevnom redu je bilo glasanje za nedostajuće sudije Ustavnog suda.

Na pitanje da komentariše podatak iz juče predstavljenog istraživanja o rejtingu stranaka i političara DEDEM-a, prema kojem bi, ako se kandiduje za predsednika Crne Gore imao sigurnih 24,4 odsto podrške građana, rekao da to nije nešto što ga brine i da nije predmet njegove ozbiljne pažnje.

Trudio se, kaže, da odgovornim ponašanjem zavredi poverenje građana i dodao mu je poslednje što mu pada na pamet da gleda istraživanje i da se nadmeće za dobre ocene.

(Tanjug)

