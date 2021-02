CG: Veće kazne za kršenje mera

PODGORICA – Ministarstvo zdravlja Crne Gore predložilo je Skupštini izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima se uvodi pečatiranje i zatvaranje privrednih objekata od tri do 30 dana, povećanje kazni i do četiri puta i uključivanje komunalnih inspektora u kontrolu sprovođenja mera za suzbijanje epidemije virusa korona.

Iz Uprave za inspekcijske poslove za Dan je rečeno da se kazne kreću od 100 do 2.000 evra za fizičko lice, od 2.000 do 20.000 evra za pravno lice, od 500 do 2.000 evra za odgovorno lice u pravnom licu i od 350 do 6.000 evra za preduzetnike, prenosi portal CdM.

Izmjenama zakona propisano je da novčanom kaznom u iznosu od 30 evra bude kažnjeno za prekršaj fizičko lice ako ne poštuje meru fizičke udaljenosti od drugih lica, ne koristi propisanu ličnu zaštitnu opremu – masku ili maramu tokom boravka na otvorenom javnom mestu prilikom čekanja u redu na neposredno pružanje usluga ispred državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, javnih ustanova i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja, pravnih lica i preduzetnika u kojima se pružaju usluge građanima, priređivanje igara na sreću i slično.

