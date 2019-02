CGO traži prepisku Đukanovića sa ASK o dugu od 17.000 evr

PODGORICA – Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević zatražila je od direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Sretena Radonjića kopiju korespondencije koju su imali sa predsednikom Milom Đukanovićem u vezi sa spornim bankarskim dugom od nepunih 17.000 evra, koje je dugovao Atlas banci po osnovu VIP rivolving kreditne kartice.

“CGO se nada da će ASK urgentno procesuirati ovu Inicijativu, imajući u vidu funkciju koju Đukanović obavlja i interes javnosti da upravo ASK da svoj stav o iznešenim navodima, kao i da ćemo dobiti traženu korespondenciju,” stoji u molbi Uljarevićeve u koju su podgoričke Vijesti imale uvid.

Lider Demokratske partije socijalista (DPS) je 23. januara saopštio da je upravo iz Vijesti saznao za sporni dug od nepunih 17.000 evra u Atlas banci, a već nedelju dana kasnije on je bio izmiren.

Đukanović je potom objasnio da mu je sin Blažo Đukanović pokrio dugovanja prema Atlas banci, ističući da mu je to odobreno u instituciji na čijem je čelu Radonjić.

„Dug na kartici je vratio moj sin sa regularnog računa. ASK sam prethodno konsultovao da li je to smetnja. Dobio sam odgovor da to tako može da se uradi. Najregularnije je plaćen navodni dug, a sudski postupak će dokazati da li je tog duga bilo”, kazao je Đukanović u nedelju posle sjednice Saveta za realizaciju izbornog programa Demokratske partije socijalista (DPS).

CGO je u sredu podneo ASK-u inicijativu za postupak provere podataka iz Đukanovićevog imovinskog kartona.

“Konkretno, Inicijativa CGO-a se odnosila na proveru načina na koji je uplaćen dug na kartici u Atlas banci od strane predsednika države Mila Đukanovića, a imajući u vidu njegove prijavljene redovne prihode”, navodi se u inicijativi.

Inače, ASK je nedavno utvrdila da je Đukanovićev DPS prekšrio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja time što nije prijavio 47.500 eVra koje je iskoristio za izbornu kampanju.

Slučaj je pokrenut nakon što je odbegli predsednik Atlas grupe Duško Knežević dostavio snimak na kojem se vidi kako bivšem gradonačelniku Podgorice, a sadašnjem generalnom sekretaru Đukanovića, Slavoljubu Stijepoviću, daje koverat u kojem je bilo 97.500 eura za izbornu kampanju DPS-a.

ASK je DPS-u izrekla maksimalnu zaprećenu novčanu kaznu od 20.000 evra u ovom slučaju ali i da vrati 47.500 evra u budžet.

(Tanjug)