CIA: U Ukrajini poginulo oko 15.000 ruskih vojnika

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države procenjuju da su ruske žrtve u Ukrajini do sada dostigle oko 15.000 ubijenih i možda 45.000 ranjenih vojnika, izjavio je direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Vilijam Berns, dodajući da je Ukrajina takođe pretrpela značajne žrtve.

On je govorio i o sve više nepotvrđenih medijskih nagađanja da je ruski predsednik Vladimir Putin nestabilan ili lošeg zdravlja, i naglasio da ne postoje obaveštajni podaci koji mogu to da potvrde, prenosi Rojters.

Skoro pet meseci otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, njene vojne snage drže pod kontrolom oko petine susedne zemlje, a Berns je u obraćanju na bezbednosnom forumu u Aspenu, u američkoj saveznoj državi Kolorado, rekao da su ti uspesi postignuti uz veliku cenu, navodi britanska agencija.

„Poslednje procene američke obaveštajne zajednice bile bi da je nešto blizu 15.000 pripadnika ruskih snaga ubijeno i možda tri puta više ranjeno. Dakle, prilično značajni gubici “, rekao je Berns.

On je još dodao da su i ukrajinski vojnici u ovom sukobu takođe stradali, kako je naveo „verovatno nešto manje od ovog broja“ ali da su u pitanju „značajne žrtve“.

Rusija evidentira vojne smrti kao državne tajne čak i u vreme mira i nije do sada često ažurirala svoje zvanične podatke o žrtvama tokom ukrajinskog rata, pa je tako posleđi put, 25. marta saopšteno da je ubijen 1.351 ruski vojnik, navodi Rojters.

Vlasti u Kijevu su u junu saopštile da dnevno pogine 100 do 200 ukrajinskih vojnika.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u sredu da vojni zadaci Moskve u Ukrajini sada prevazilaze region Donbasa na istoku zemlje, što je najjasnije priznanje do sada da je Kremlj proširio svoje ratne ciljeve, nakon što je Zapad isporučio Ukrajini modernije oružje.

Ali Berns je saopštio da bar za sada koncentracija ruskih vojnih snaga u Donbasu ukazuje na to da su „naučili teške teške lekcije“ iz neuspeha na početku rata, kada je Moskva zastavljena u napadu na Kijev, navodi britanska agencija.

„Na neki način, ono što ruska vojska radi je povlačenje na udobniji način ratovanja, u izvesnom smislu, koristeći svoje prednosti i vatrenu moć dugog dometa da se suprotstavljaju i efikasno uništavaju ukrajinske ciljeve i tako nadoknade slabosti u ljudstvu koje još uvek imaju “, rekao je Berns.

Direktor CIA je komentarisao i sve više nepotvrđenih medijskih nagađanja da ruski predsednik, koji ove godine puni 70 godina, možda boluje od „teže bolesti , verovatno od raka“, i rekao da nema obaveštajnih podataka da je Vladimir Putin nestabilnog ili lošeg zdravlja i da mu kako je u šali naveo „deluje previše zdravo“, prenosi BBC.

Berns, koji je bio ambasador u Moskvi, rekao je i da je posmatrao i imao posla sa ruskim predsednikom više od dve decenije.

„Putin je uveren da je njegova sudbina kao ruskog lidera da povrati Rusiji status velike sile. On smatra da je ključ za to da se ponovo stvori sfera uticaja u ruskom susedstvu i to ne može da uradi bez kontrole Ukrajine“, naglasio je direktor CIA.

Poslednjih dana, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izveo je najveću unutrašnju čistku vladinih zvaničnika u Kijevu, tokom rata, navodeći kao razlog njihov neuspeh u iskorenjivanju ruskih špijuna i brojne slučajeve izdaje.

SAD su Ukrajini pružile ogromnu količinu obaveštajnih podataka kako bi joj pomogle u donošenju odluka na bojnom polju, a na pitanje da li CIA i Pentagon treba da budu zabrinuti zbog ruske infiltracije, Berns je, rekao da je partnerstvo sa Ukrajinom u tom smisli efikasno i bezbedno, navodi BBC.

(Tanjug)

