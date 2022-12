Čisto politička odluka Brisela motivisana geopolitičkim dešavanjima

SARAJEVO – Dobijanje kandidatskog statusa BiH za članstvo u EU predstavlja čisto političku odluku Brisela motivisanu dešavanjima na geopolitičkom planu, izjavila je danas srpski član i predsedavajuća Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanović je istakla da dalje zajedničko kretanje na evropskom putu ne zavisi od BiH, nego uopšte od kapaciteta EU.

„Moram izraziti zadovoljstvo što je BiH konačno dobila kandidatski status. U statusnom smislu to znači veću povezanost BiH i EU. Moguće je i to da će postojati veći dotok sredstava podrške iz fondova EU, ali u suštini ništa se neće desiti preko noći“, navela je Cvijanović u izjavi za Srnu.

Ona je kaže da EU očekuje određeno kretanje napred prema jednom uhodanom redosledu propisanih stvari.

„Ono što mi znamo, osim uslova koji se postavljaju kao obaveza za određene države da bi postale kandidati i posle toga dobile datum za pregovore, a konačno i pregovarale o članstvu, jesu različiti setovi određenih zahteva“, rekla je Cvijanović.

Podsetila je da je imala priliku nedavno na samitu EU-Zapadni Blakan u Tirani i na ostalim mestima da sluša kako EU posmatra ovaj region kao mesto gde treba da se razvije dodatno partnerstvo i gde treba da se konkretnim potezima izađe iz nejasne formulacije o perspektivi evropskog članstva, tako da su procenili da za BiH prvi konkretan potez jeste da dobije kandidatski status.

Ukazala je, međutim, da, ako će taj kandidatski status držati BiH u nekom čudnom stanju 15 ili 16 godina, kao što je to bio slučaj sa Severnom Makedonijom, onda to neće ništa značiti.

„Ako to znači da iza toga imamo određeni hodogram, koji podrazumeva da se u nekoj skoroj budućnosti dobije datum za pregovore, da se definišu određene formacije koje će vršiti pregovore, u skladu sa ustavnim nadležnostima i kroz naš sistem koordinisanih aktivnosti, i ako to znači da ćemo biti u stanju da formulišemo svoje jedinstvene pozicije u pregovaračkom procesu, onda to znači kretanje za nas“, navela je.

Ona je rekla da očekuje da se tako nešto desi, ali da to ne zavisi od BiH, nego uopšte od kapaciteta EU da se svi zajedno kreću dalje.

Šefovi država članica EU su na jučerašnjoj sednici potvrdili kandidatski status za BiH u EU.

(Tanjug)

