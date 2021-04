Član kraljevske porodice tvrdi da je u kućnom pritvoru (video)

Jordanski princ Hamza bin Husein, bivši prestolonaslednik, izjavio je sinoć da se nalazi u kućnom pritvoru i negirao da je deo bilo kakve zavere protiv vlasti, istovremeno optuživši rukovodstvo za korupciju, nekompetentnost i zastrašivanje.

Former Crown Prince Hamza bin Hussein said in a video passed to the BBC by his lawyer that he’s under house arrest accusing the country's leaders of corruption, incompetence and harassment. pic.twitter.com/bXVUE16YsE

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) April 3, 2021