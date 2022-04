Čović: Nedolazak poslanika SDA je blokada institucija BiH

SARAJEVO – Nakon otkazivanja današnje hitne sednice Doma naroda Parlamenta BiH na čijem dnevnom redu je bila promena Izbornog zakona, predsedavajući tog doma i lidera HDZ BiH Dragan Čović izjavio je da nedolazak dela bošnjačkih poslanika doživljava kao klasničku blokadu parlamenta na način koji, kako je rekao, do sada nije viđen.

Sednica Doma naroda je otkazana jer deo bošnjačkih poslanika, odnosno onih iz Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, nije došlo.

“Uveren sam da ovo što su kolege iz jednog dela bošnjačkih stranaka uradili, s obzirom na to da je sednici prisustvovalo 10 predstavnika u Domu naroda Parlamenta BiH, od toga pet predstavnika hrvatskog, četiri srpskog i jedan bošnjačkog naroda. S obzirom na to da ja to mogu doživeti kao klasičnu blokadu institucija i država BiH ili opstrukciju rada Parlamenta na način kakav dosad nije viđen“, rekao je Čović.

Čović je rekao da je s obzirom na to da je blokada bila predviđena, nova hitna sednica zakazana za sutra.

“Bez ublažavanja, ovo je neviđena blokada institucija BiH. Jer neko vrlo jasno pred sednicu Doma naroda izađe i kaže da mu se nešto ne sviđa…. Dao sam priliku za dogovor da stvorimo ambijent i jedan demokratski okvir da se izbori mogu održati“, rekao je Čović i istakao da je i dalje da ne postoje formalno-pravni preduslovi da Opšti izbori u BiH budu održani u oktobru

O tome, ističe, najbolje govori ponašanje kolega iz SDA i onih koji su ih pratili.

„To najbolje govori o tome šta se želi od BiH i u kakvu ona krizu ulazi”, poručio je Čović.

Predlog izmena Izbornog zakona podneo je HDZ i njime se, između ostalog, predviđa da se član Predsedništva BiH iz reda Hrvata bira među hrvatskim kandidatima, po elektorskom modelu, koji su osvojili najviše glasova u najmanje tri od pet kantona, i to Hercegovačko-neretvanskom (HNK), Srednjobosanskom (SBK), Zapadnohercegovačkom (ZHK), Livanjskom i Posavskom kantonu, preneli su sarajevski mediji.

Hrvati u BiH insistiraju na izmeni Izbornog zakona da se više ne bi ponovilo da bošnjaci biracju hrvatskog člana Predsedništva, kao što je slučaj sa aktuelnim članom tog najvišeg državnog tela Željkom Komšićem.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.