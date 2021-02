Čubrilović: Incka komplikuju odnose u BH

BANJALUKA – Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da izjave visokog predstavnika u BiH Valentina Incka ne doprinose pozitivnim rešenjima u BiH i ističe da će Narodna skupština Republike Srpske, ako bude smatrala da je to potrebno, zauzeti stav i odgovoriti na te izjave.

Čubrilović je za Tanjug tako odgovorio na poruke visokog predstavnika u BiH Valentina Incka – da Narodna skupština RS ima rok do maja da oduzme odlikovanja, kako je rekao, osuđenim ratnim zločincima, inače će, u suprotnom, RS biti suočena sa posledicama.

„Očekivanja i priželjkivanja nekih političara u BiH iz reda samo jednog naroda čiji je, kako se čini, glasnogovornik visoki predstavnik, mogu biti puke želje, ali ne i obaveza najvišeg zakonodavnog tela u Republici Srpskoj“, poručuje Čubrilović i dodaje da visoki predstavnik „treba na osnovu prava i zakonu zasnovanih činjenica da rešava ta pitanja, a nikako da ispunjava želje pojedinih stranaka iz reda jednog naroda“.

Čubrilović ukazuje da je visoki predstavnik, osim što je dao takvu izjavu, napisao i pismo u kojem traži da Narodna skupština Republike Srpske oduzme povelje koje je navodno dodelila.

On objašnjava da povelje koje pominje Incko nije dodelila Skupština, već Odbor, kao, kako kaže ad hok telo Skupštine za obeležavanje 25 godina njenog postojanja.

„Gospodin Incko se nikada nije obratio ni za jedan razgovor sa predstavnicima Narodne skupštine Republike Srpske da se dodatno informiše u vezi tih stvari i, ako je hteo da oduzme povelje, za to je nadležan neko drugi, a ne Skupština“, ističe on.

On poručuje da je reč o unošenju zabuna u ionako uzavreli javni i politički prostor Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje ne doprinosi stabilizaciji i smirivanju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.