Cvijanović: Non pejper posledica neuspeha BiH

BANJA LUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da razlog za pojavu non pejpera, koji predstavljaju nove ideje za Zapadni Balkan, treba tražiti u činjenici da je svet suočen sa neuspehom ovog prostora, a posebno BiH.

Ona je u emisiji „Pečat – specijal“ RTRS naglasila da su nezvanična dokumenta nastala van prostora Zapadnog Balkana, u krugovima koji su sve više svesni da nasilna centralizacija neće doneti Evropi stabilnost.

„Nije kriva Republika Srpska i ono što njih čini nervoznim je činjenica da sve više ljudi to razume. Vi danas imate da u Evropskoj uniji kažu kako ne postoji non pejper, jer nije ušao u kanale da se priča o tome i da od neformalnog postane formalni dokument. Evo, danas slušam gospodina Varheljija koji je već rekao kao ne postoji non pejper“, izjavila je predsednica RS.

Cvijanović smatra da non pejper kao neformalni papir itekako postoji i kaže da je o tom papiru, nezavisno da li se on nekome sviđa ili se ne sviđa, vođena rasprava u osam zemalja Evropske unije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.