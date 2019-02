Da li je Tuskov rečnik o pristalicama Bregzita od pomoći?

LONDON – Portaprol britanske premijerke Tereze Mej imao je danas pitanje za predsednika Evropskog saveta Donalda Tuska – da li je njegov izbor rečnika o pristalicama Bregzita od pomoći. On je, naime, reagovao na prethodnu Tuskovu izjavu da postoji „posebno mesto u paklu“ za one koji su podržavali Bregzit bez ikakvog plana kako da to bezbedno sprovedu, preneo je Rojters.

Portparol britanske premijerke je podsetio da je Tusk rekao i da je najvažnije sprečiti da nema sporazuma.

„Sporazum koji je bio na stolu odbacilo je 230 poslanika i ukoliko želimo da poslanici podrže sporazum jasno je da nešto mora da se promeni“, dodao je on.

(Tanjug)