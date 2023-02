Dan: Postupci protiv Mila Đukanovića sa tajna

PODGORICA – Crnogorska Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) prema podacima koji su dostupni javnosti trenutno vodi dva postupka koja se odnose na predsednika države i lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića, ali u toj instituciji odbijaju da saopšte bilo koji podatak o njima, pa čak i o njihovom broju, piše danas portal podgoričkog Dana.

ASK u radu ima predmete u odnosu na Đukanovića od samog svog osnivanja, 2016. godine i njihovo završavanje je uvek iziskivalo dodatne rokove. Agencija je do sada ocenila da putovanja koja je Milu Đukanoviću platio kontroverzni biznismen Duško Knežević, nisu bila poklon i prihvatili su predsednikovo opravdanje da je bio gost kod prijatelja. Inače, samo nekoliko meseci ranije Đukanović je kazao da mu Knežević nije bio prijatelj, piše portal.

ASK, takođe, nije utvrdila konflikt interesa ni kada je vlada na čijem je čelu bio Đukanović, njegovom sinu Blažu dala koncesije za izgradnju mini-hidroelektrana. Za ASK nije bilo problema ni to što Đukanović nije prijavio promene u imovini za imanje u Kočanima kod Nikšića, gde je godinama prijavljivao da ima ruševine iako su u pitanju bili novi objekti.

Na konkretno pitanje Dana koliko se trenutno postupaka pred ASK vodi u odnosi na predsednika Mila Đukanovića i na sve članove tehničke vlade, te na šta se svaki od postupaka koji se vodi odnosi, dobili su, kažu, šturi i uopšten „odgovor“.

Inače, Dan je i ranije pisao da se protiv Đukanovića trenutno vodi upravni postupak. „Otkud predsedniku države Milu Đukanoviću skupocjeni satovi, koji prema nekim procenama, vrede i više od milion evra“ pisao je Dan.

Podsećaju i da su iz ASK ranije kazali da će se baviti i Đukanovićevom suprugom Lidijom koja je u više navrata snimljena u odevnim kombinacijama čija cijena premašuje mesečne prihode oba supružnika.

(Tanjug)

