Deli: Izveštaj EK manje balansiran, uz političku notu

BRISEL, 3. juna ( Tanjug) – Evropski poslanik Andor Deli ocenjuje da je ovogodišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije oštriji u delu koji se odnosi na kritike, a nije, kaže Deli, posvecena ”izbalansirana pažnja” dobrim stvarima koje je Srbija uradila u prethodnih godinu dana na polju proširenja.

”Imamo kriticki ton kada je rec o oblastima gde se ocekuje nastavak rada, a ono što je urađeno je tek napomenuto”, izjavio je Deli u interviju za Tanjug.

Madarski poslanik, poreklom iz Vojodine, Andor Deli, ocenjuje da je poslednji izveštaj Evropske komisije o Srbiji manje izbalansiran i da poseduje ”politicku notu”, neuobicajnu za administrativnu ulogu Evropske komsiije.

”Razumem reakciju Vlade u Beogradu da nisu zadovoljni balansom, jer prethodnih godina smo imali puno balansiraniji izveštaj što se tice sadržaja i nacina obrade tema. Evropska komisija naglašava da su oni tu zbog administrativno tehnickog i pravnog praćenja i vođenja pristupnih pregovora i zato je neuobicajen ton koji vuče na politicku notu. Do sada se Komisija uvek držala svoje uloge, dok su političke teme bile stvar prvenstveno Saveta EU i Evropskog parlamenta”, ocenjuje Deli.

On, kao primer, navodi da su teme kao što su parlamentarni rad i protesti trebalo da se nađu u izveštaju o Srbiji, ali da se, čitajući, ima utisak da je rec o politickoj oceni.

Na pitanje Tanjuga šta vidi kao poruku koju Brisel ovakvim izveštajem šalje Srbiji i da li bi premijerka Ana Brnabić trebalo da bude zabrinuta, iako kaže da nije, Andor Deli naglašava da se privrženost Srbije evrointegracijama ne može dovesti u pitanje.

”Visoko cenim privrženost premijerke Brnabić evropskim integracijima. Ovaj izveštaj nije poziv za ‘buđenje’, jer je Srbija vrlo ‘budna’ i vrlo spremna. Istovremeno, ne znam u kojoj meri je EU spremna za pitanje proširenja”, kaže Deli.

Andor Deli upozorava da u svetlu izbora nove Evropske komisije treba da se iznedri i politicka volja da se nastavi i završi pitanje daljeg proširenja.

”Odlazeća Komisija je pola mandata potrošila na to da neće biti proširenja i tek su se krajem 2017. godine porobudili i krenuli u prioritiziranje proširenja. Ako je verovati odlazećoj komisiji o indikativnom datumu 2025, onda su narednih pet godina ključne, ne samo za države kandidate, već i EU da se pripremi za proširenje”, ocenjuje Deli.

Na pitanje Tanjuga da li se ovakav izveštaj Evropske komisije može shvatiti kako neka vrsta politickog pritiska na Srbiju u cilju ubrzavanja napretka u normalizaciji odnosa sa Prištinom, Deli ocenjuje da dodatnom pritisku na Beograd u kontesktu dijaloga nema mesta.

Potrebno je, kaže, rešiti pitanje prištinskih taksi.

”Srbija je spremna na dijalog, ali se čeka druga strana. Dodatno vršiti pritisak na ‘dobrog đaka’ je neopravdano. Pritisak je potrebno izvršiti na drugu stranu”, kaže Andor Deli.

Evropski poslanik dodaje da je očigledno da dosadašnji EU mehanizmi nisu imali efekta na ukidanje taksi uvedenih od strane Prištine.

On ocenjuje da je sve manje vremena za sadašnju Evropsku komisiju i šeficu EU diplomatije Federiku Mogerini da dođu do rešenja u dijalogu Beograda i Prištine.

”Kada je reč o njenoj zaostavštini, Mogerini sa ponosom ističe postizanje sporazuma o imenu Severne Makedonije. Slušajuci njene izjave, čini se da je njoj to dovoljno i ne verujem da će u ovo kratko vreme moći da iznedri dodatnu energiju i da reši ovo pitanje, koje je, po ocenama mnogih, znatno teža nego ime Makedonije”, kaže Deli. Kad je reč o preporukama EK Srbiji, on ukazuje da se one tiču nastavka borbe protiv koupcije, jačanja vladavine prava i institucija, rada na slobodi medija, tačnije, kako ističe, tema koje se godinama pojavljuju u svim izveštajima za sve države kandidate.

”Kada čitate sve godišnje izveštaje, vidite da to nije ništa novo i mislim da Vladi u Beogradu nikada nije bilo sporno da ovim temama treba da se bavi. Vidim da se trude, ali, uvek može i bolje i brže”, kaže Deli.

On napominje da su to oblasti kojima se i dalje bave neke države clanice EU, navodeći da su Rumunija i Bugarska, koje su 2007. godine ušle u EU, i dalje pod nadzorom zbog organizovanog kriminala i korupcije.

”Administrativno tehničke stvari i pripremljenost zemalja kandata, koja se ocenjuje u izveštajima EK, jesu neophodne i korisne, ali politička odluka EU je ta koja je presudna i bez nje se ne može”, zakljucuje Deli.

