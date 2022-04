DF: DPS i sateliti prekraju izbornu volju građana

PODGORICA – Demokratski front optužio je danas Demokratsku partija socijalista Mila Đukanovića i satelite te stranke da pod plaštom navodne brige o narodu, pokušavaju da prekroje izbornu volju građana.

Da Crna Gora ima odgovornu i patriotsku vladu, danas ne bi imali najskuplji život u regionu, poručili su iz tog saveza.

„Lažne patriote u liku DPS-a i njihovih satelita SD-a i SDP-a ovih dana, navodno radi akciza na gorivo i neke životne namirnice, napadaju Andriju Mandića, Strahinju Bulajića i Demokratski front zbog nezakazivanja skupštinske sednice. Kao uvek, tako i sada, obmana građana – to je politika DPS-a i satelita. Cilj je, naravno, drugi“, navode iz DF-a.

Umesto brige o narodu, kako kažu iz DF-a, „radi se o pokušaju prekrajanja izborne volje građana i dolaska DPS-a na mesto odlučivanja, nastavka tridesetogodišnje pljačke, prevare, nepotizma i urušavanja standarda građana“.

„U trenutnim okolnostima svetske krize i skoka cena, nije rešenje da se smanje akcize na naftne derivate od 40 posto, pošto bi to dovelo samo do jednokratnog smanjenja cena za maksimalnih 30 centi, jer bi potom svako povećanje cena naftnih derivata na berzi uslovilo nastavak poskupljenja. Rešenje je naravno u zamrzavanju maksimalnih cena naftnih derivata, a za to je potrebna odluka vlade“, naveli su iz DF-a.

Podsećaju građane da je DPS sa satelitima „pod sumnjivim okolnostima privatizovao naftnu kompaniju „Jugopetrol“. Po tržišno izuzetno niskoj cijeni, prodata je ogromna imovina Jugopetrola sa instalacijama i skladišnim kapacitetima od 110.000 m3.

Osvrnuli su se i na rast cena životnih namirnica ukazavši da je „prošla DPS-ova iIi odlazeća Krivokapićeva i Abazovićeva vlada, umesto da je razvijala i jačala prijateljske odnose sa Srbijom, proterala je njenog ambasadora, medijski satanizuje njenog predsednika, a kada je naišla kriza – traži pomoć od iste te „mrske Srbije“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.