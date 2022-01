DF: U slučaju dila sa DPS-om slede protesti

PODGORICA – Demokratski front najavio je danas da će povesti vaninstitucionalnu borbu organizacijom protesta za zaštitu izborne volje građana iskazane na izborima 30. avgusta 2020., ukoliko delovi postojeće parlamentarne većine naprave bilo kakav dogovor sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića.

To su danas poručili lideri tog saveza Andrija Mandić i Milan Knežević posle razgovora sa predsednikom Socijalističke narodne partije Vladimirom Jokovićem, koja je deo parlamentarne većine.

Mandić i Kneževiću su, kako je saopšteno iz DF-a, Jokoviću još jednom ponovili njihove stavove da je neophodno poštovati i sačuvati izbornu volju građana iskazanu na izborima 30. avgusta 2020., i da se samo u okviru aktuelne parlamentarne većine može tražiti novo održivo rešenje izlaska iz aktuelne krize.

Lideri DF-a su, navodi se, obavestili Jokovića da je njima neprihvatljiv bilo kakav dogovor i saradnja sa DPS-om, i da veruju da će to biti i stav SNP-a.

„Mandić i Knežević su posebno apostrofirali stav, da ukoliko dođe do izneveravanja izborne volje, i ako delovi postojeće parlamentarne većine naprave bilo kakav dogovor sa DPS-om, DF će otpočeti i predvoditi vaninstitucionalnu borbu organizujući proteste za zaštitu izborne volje građana od 30. avgusta“, navodi se u saopštenju.

U slučaju, kako navode, tog neželjenog scenarija moraju se u što kraćem roku održati vanredni parlamentarni izbori na kojima bi volja građana Crne Gore bila najbolji i jedini arbitar za rešenje teške društveno političke krize.

Čelnici DF-a su sa žaljenjem konstatovali da je aktuelna vlada u svojoj spoljnjoj politici, na najvažnijim međunarodnim adresama bez ikakvog osnova, koristila svaku priliku za satanizovanje i pokušaj kompromitovanja Demokratskog fronta, iako se taj savez sve vreme trudio da društvene i političke probleme rešava u Crnoj Gori.

„Kroz ovakve razgovore s liderima postojeće parlamentarne većine, činimo to i u ovoj krizi“, poručuju Mandić i Knežević.

Joković je još jednom ponovio da je nažalost narodna volja izneverena nepotpisivanjem Temeljnog ugovora sa SPC, i da po dubini nije došlo do demontaže DPS-a, što je, između ostalog, i dovelo do krize unutar same vlade, zbog čega je postojeće stanje neodrživo.

Zato SNP i smatra da treba izabrati novu vladu, jer postojeća ne odražava narodnu volju, pošto se u njoj nalaze i ljudi za koje niko nije glasao na izborima, a neki među njima čak nisu ni izašli na izbore.

Joković je posebno naglasio da pojedini ministri koji pominju da su se žrtvovali za Crnu Goru, uopšte ne spominju dvoipodecenijsku žrtvu SNP-a, a da pritom nisu ispoštavali nijedan dogovor sa ovom partijom.

Predsednik SNP-a je ponovio i da je ova vlada urušila samu sebe, i da joj ne treba veći protivnik od nje same, te da će SNP uraditi sve da dođe do izbora nove u okviru aktuelne parlamentarne većine i stranaka manjinskih naroda sa kojima je potpisao Memorandum, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.