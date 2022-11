Direktor CNN: Nećemo biti Trampov javni servis 24/7

VAŠINGTON – Novi direktor američke medijske kuće CNN Kris Liht izjavio je da ta mreža neće pokrivati kampanju bivšeg predsednika Donalda Trampa u meri koliko je to radila dok se kandidovao za predsednika 2016. godine.

Tramp je, inače, najavio da će se kandidovati na predsedničkim izborima 2024. godine.

„Nećemo dozvoliti da sve što on radi bude u vestima, zar ne? Postoje i druge stvari koje su važne“, rekao je Liht u podkastu Kare Svišer.

Liht je naveo da je pod prethodnim rukovodstvom CNN, na čijem je čelu bio DŽef Zaker, CNN puštao sve i svašta o Trampu, „tako da ste imali situaciju da se osam sati priča o njemu“.

„Mi to nećemo da radimo. Bićemo vrlo jasni i procenjivati od slučaja do slučaja kakvo će biti pokrivanje Trampa. Čak i ako bi nam podizao rejting, nećemo to da radimo“, dodao je Liht, preneo je list „Hil“.

(Tanjug)

