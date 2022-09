Direktor Uprave INE ponudio ostavku

ZAGREB – Iako nije upleten ni u jednu od nezakonitih radnji koje su se nedavno dogodile u hrvatskoj INI, Sandor Fasimon ponudio je ostavku na mesto predsednika Uprave ove kompanije, saopšteno je iz INE.

Fasimon je, navodi se, izjavio da je kao predsednik kompanije odgovoran i oseća moralnu obavezu za sve aktivnosti firme, bez obzira na iskazanu dužnu pažnju.

Fasimon će, dodaje se, nastaviti da obavlja dužnost predsednika Uprave INE do imenovanja njegovog naslednika „kako bi se obezbedio kontinuitet poslovanja društva“.

„Bio sam krajnje šokiran kada sam saznao za postupke Damira Škugora i njegovih saradnika. Tokom proteklih deset godina INA je prešla vrlo dug put – od ruba bankrota došli smo do finansijske stabilnosti, a u procesu smo realizacije najveće industrijske investicije u istoriji zemlje izgradnjom postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka. Škugorovi postupci vredni su prezira i ne predstavljaju identitet INE. To nije INA, to nismo mi“, rekao je Fasimon.

Naveo je da uprkos činjenici da nije imao nikakve veze sa Škugorovim kriminalom ili bilo kojim drugim nedelom, kao odgovoran čelnik kompanije, kaže, da mora da snosi moralnu obvezu za celu INU.

„Samim time, ispravna stvar koju sada mogu da učinim jeste da ponudim ostavku“, naveo je šef Uprave INE.učiniti jest ponuditi ostavku“, rekao je šef Uprave ove kompanije, preneli su hrvatski mediji.

U saopštenju se navodi da je u međuvremenu u kompaniji traje temeljna i dosledna istraga pljačke i da će u zavisnosti od ishoda, kompanija će sprovesti dalje radnje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.