Đufre:Klinton bio na Epstajnovom ostrvu sa dve mlade devojke

NJUJORK – U nedavno objavljenim sudskim dokumentima zabeleženo je svedočenje Virdžinije Đufre, koja je javno optuživala američkog finansijera i pedofila Džefrija Epstajna za seksualno zlostavljanje, da je videla bivšeg predsednika SAD Bila Klintona na Epstajnovom privatnom ostrvu sa dve mlade devojke iz Njujorka.

Na pitanje advokata: „Da li se sećate da vam je Džefri Epstajn ikada rekao da mu “Bil Klinton duguje uslugu?““, Đufre je odgovorila potvrdno, prenosi Njuzvik. „Sećam se da sam pitala Džefrija šta Bil Klinton radi ovde (na ostrvu Epstajn), i on se na to nasmejao i rekao da mu duguje usluge. Nikad mi nije rekao koje su to usluge“, navela je Đufre.

(Tanjug)

