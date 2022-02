Đukanovic: DPS odbranio CG od velikosrpskog nacionalizma

PODGORICA – Predsednik Crne Gore i lider opozicione DPS Milo Đukanović izjavio je da će njegova partija podržati manjinsku vladu, ali da neće u njoj učestvovati i tvrdi da je samo zahvaljujući njegovoj stranci „Crna Gora uspela da odoli ofanzivi Beograda“, koja je, kako kaže, bila „agresivna“.

„Velikosrpski nacionalizam iz Beograda je shvatio da su pobedom njihovih miljenika otvorena vrata za novu aneksiju Crne Gore, ovog puta kroz projekat ‘Srpskog sveta’. To se nije dogodilo zato što smo imali državno-odgovornu opoziciju koju je predvodila DPS“, kaže Đukanović u intervju za Dojče vele.

Skupština Crne Gore izglasala je u petak nepoverenje vladi Zdravka Krivokapića, a Đukanović je ponovio da će njegova DPS podržati manjinsku vladu.

Podržaće, kaže, svaku vladu koja će, kako je naveo, da čuva građanski i sekularni karakter Crne Gore, da unapređuje multietničku demokratiju i da doprinosi dinamičnom ekonomskom razvoju, kako bi Crna Gora, kao demokratski i ekonomski razvijena zemlja, u bliskoj budućnost bila deo Evropske unije.

Za aktuelnu političku scenu u Crnoj Gori Đukanović kaže da je na delu „proces konsolidacije vlasti“ s ciljem da Crna Gora što pre dobije odgovornu vladu.

Za dosadašnju vladu Zdravka Krivokapića kaže da je jedna, kako je naveo, „potpuno jasno profilisana velikosrpska koalicija i smatrali smo da će, ako ona bude opredeljivala državnu politiku, to biti jako opasno za Crnu Goru“.

Novu vladu će, ponovio je, podržati, ali u njoj DPS neće učestvovati.

„Trebalo je vremena da se shvati da svaka promena ne znači i promenu na bolje. Promena može biti i nagore. Crna Gora je sada prošla jednu promenu nagore. Ali, to ne znači da se DPS po automatizmu vraća na vlast, niti to znači da će se vratiti ista kakva je otišla sa vlasti…“, tvrdi Đukanonvić.

„Verujemo u sebe, reforme koje smo sproveli u partiji i mi cemo se vratiti, u to nema nikakve sumnje. Hoce li to biti sad? Za godinu, dve, tri? Nema nikakve žurbe… Ali pokazujemo odgovornost i iz opozicionih klupa.“ rekao je Đukanovic

