Doderović upozorio na mogućnost demografske katastrofe

PODGORICA – Crna Gora neminovno gubi stanovništvo, statistika je poražavajuća, a demograf Miroslav Doderović kaže da podaci pokazuju da će pad broja stanovnika biti nastavljen padom prirodnog priraštaja, što bi, kako kaže, moglo dovesti do „demografske katastrofe“.

Doderović je za podgoričke Dnevne rekao da smatra da nepostojanje strategije države, kao i održivih i konkretnih mera dovode do toga da se mladi ljudi sve teže odlučuju za formiranje porodice, a iako to učine, najčešće to bude samo jedno dete.

Razlog tome vidi u nemogućnosti da porodica obezbedi normalne i adekvatne uslove za život i prosperitet.

“Statistički podaci su poražavajući, Crna Gora neminovno gubi stanovništvo, a taj se problem ne može rešiti ni useljavanjem, jer Crna Gora nema integracijske sposobnosti, odnosno socijalni sistem to ne bi mogao da podnese“, kaže Dodreović.

Ističe da treba biti umeren i oprezan o mogućnostima Crne Gore za efikasan oporavak od tradicionalnih i nasleđenih ekonomskih problema, neadekvatnog modela ekonomskog razvoja i uticaja pandemije”, rekao je Doderović.

Podseća da je Crna Gora prošlu godinu završila sa negativnim prirodnim priraštajem, što se desilo prvi put otkad se u ovoj zemlji vodi statistika.

“Broj preminulih je za 196 veći od broja rođenih. To je prvi put od Drugog svetskog rata, od kada se vodi statistika za Crnu Goru, da je zabeležen negativan prirodni priraštaj.

Upozorio je da je prirodni priraštaj u Crnoj Gori na kraju avgusta bio -1364, a bela kuga je, napominje, prisutna u 20 od 24 opštine.

“U Crnoj Gori je sve manje mladih ljudi, brakovi se zasnivaju u sve kasnijem dobu. U ovoj godini sklopljeno je 2.090 brakova, razvedeno 464 ili 22 odsto. Prvo se dete rađa u tridesetim godinama žene, a statistički podaci pokazuju da je broj dece sveden na 1,5 po porodici“, kaže Doderović.

Ukazao je da Crna Gora postaje nacija sa sve starijom populacijom, dok je veliki problem i iseljavanje.

“Crnu Goru je u poslednje tri decenije napustilo oko 150.000 građana. Danas su svi postali svesni ozbiljnosti problema emigracije, jer se njegove posledice manifestuju na svakom koraku. Iseljavaju se uglavnom mladi od 18 do 30 godina. Crnu Goru, kao i zemlje u regionu, napušta biološki i radno produktivno stanovništvo, što u godinama koje su pred nama može dovesti do ‘demografske katastrofe’”, upozorio je Doderović, preneo je podgorički portal CdM..

(Tanjug)

