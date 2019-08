Donald Tramp dobio drveni kip u Sloveniji, Melanijinoj domovini

Američki predsednik Donald Tramp dobio je drveni kip, visok osam metara, u Sloveniji, domovini njegove supruge Melanije.

Ova konstrukcija prikazuje Trampa sa njegovom karakterističnom fizurom, u plavom odelu, sa belom košuljom i crvenom kravatom, dok je njegova desna ruka visoko podignuta kao na njujorškom Kipu slobode.

Kada se aktivira mehanizam, otvaraju se crveno obojena usta kipa i vide se zubi poput ajkulinih. „Kao i svi populisti, statua ima dva lica. Jedno je humano i lepo a drugo je ono vampirsko“, kaže kreator statue Tomaž Šlegl.

Statua je postavljena prvatnom posedu, medju zelenim i zaobljenim brdima u uspavanom selu po imenu Sela pri Kamniku, 30 kilometara severositočno od prestonice Ljubljane.

Statua ima privremenu dozvolu i treba da bude uklonjena na Noć veštica 31. oktobra a neki lokalni stanovnici, nezadovoljni njome, predlažu da ona tog dana bude spaljena.

„Ja sam mislio da će to biti jedna figura, statua, ali sada je ta stvar narasla i svi mi kažu da je to provokacija“, izjavio je Stane Supar, na čijoj zemlji se Trampova statua nalazi.

Autor Šlegl, koji je arhitekta, brani svoj projekat i ističe da je on „provokacija protiv populizma koga je pun ceo svet“. On dodaje da je ovo kao Kip slobode za koji danas niko ne zna šta predstavlja.“Statua je u pozi Supermena, koji može da kaže ili uradi bilo šta bez posledica“, dodaje on.

Ovo nije prvi put da se članovi Trampove porodice pojavljuju u drvetu. U junu je u Sevnici, rodnom gradu Melanije Tramp, postavljena njena drvena statua, koja je izazvala različite reakcije gradjana.

Prva dama Amerike, rodjena kao Melanija Knavs, promenija je ime u Melanija Knaus kada je počela da se bavi manekestvom. Ona došla u Njujork 1996. godine, gde je, dve godine kasnije srela Donalda Trampa.

(Beta)