Drama konačno okončana: Iz pećine izvučeni 12. dečak i trener (foto)

Iz pećine na severu Tajlanda izvučeni su poslednji, 12. dečak i trener, koji su više od dve nedelje bili zaglavljeni u poplavljenoj pećini, prenosi AP.

Pripadnici mornaričkih „foka“ su naveli da su svi bezbedni, a u pećini su jedino ostali lekar i trojica „foka“.

BBC prenosi da su jedna ambulantra kola napustila ulaz u pećinu.

Dvanaest dečaka, članova fubalskog tima i njihov trener ostali su „zarobljeni“ u pećini na severu Tajlanda 23. juna, jer su monsunske kiše podigle nivo vode.

According Thai TV player eleventh to be rescued is the smallest, assumed to be 11-year-old Chanin Wiboonrungrueng.

