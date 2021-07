Dramatični snimci požara na Kipru, ima žrtava (video)

Najmanje četiri osobe su poginule u šumskim požarima na južnim Kiprom u blizini Arakapasa dok helikopteri preleću to područje pomažući u vatrogasnim operacijama.

Četiri tela, za koja se veruje da su tela egipatskih državljana, otkrivena su ugljenisana u blizini sela Odos, u okrugu Larnaka, istočno od Arakapasa, gde je veliki deo požara počeo da gori hektare šume i zemlje.

Vatra je zahvatila velike delove šume, a širenju požara pogoduje jak vetar, prenosi Rojters.

Požarom je zahvaćeno više od 10 naselja na površini od preko 50 kvadratnih kilometara.

Kipar je apelovao na međunarodnu pomoć u suzbijanju požara koji zvaničnici opisuju kao najgori u istoriji zemlje.

Požar, podstaknut snažnim vetrom, širi se južnim okrugom Limasol zbog čega su evakuisani stanovnici nekoliko sela.

🎥Helikopteri gase šumski požar na Kipru koji je odneo najmanje četiri života #Kipar #požar Video: AMNA 👇👇👇 pic.twitter.com/KA9JJuLZwo — Sputnik Srbija (@rs_sputnik) July 4, 2021

​Predsednik Nikos Anastasijades opisao je požar kao tragediju.

On je na Tvieru napisao da je to najveći požar od 1974. godine, misleći na godinu kada je Kipar podeljen nakon turske invazije, kada je došlo do gubitaka života.

Anastasijades je obećao da će vlada odmah pružiti pomoć žrtvama i njihovim porodicama.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.