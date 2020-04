Drugi humanitarni let iz Beča, vraća građane Srbije

BEČ – Sa bečkog aerodroma Švehat jutros je za Beograd odleteo avion kojim se vraćaju državljani Srbije koji su se zatekli blokirani u Austriji, nakon zatvaranja granice u cilju sprečavanja širenja virusa korona.

U avionu na letu za Beograd, koji je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, bilo je oko 140 putnika iz više delova Austrije – Beča, Salcburga, Linca, Insbruka.

Radi se, pre svega, o turistima koji su ostali blokirani posle zatvaranja granica širom Evrope zbog pandemije virusa korona, ali i o studentima i đacima, kao i o sezonskim radnicima.

Ovo je drugi let koji je organizovan iz Beča za povratak državljana Srbije.

Prvi je organizovan 1. aprila, kada je među putnicima bilo i onih koji su u glavni grad Austrije doputovali iz Australije, Brazila, I drugih delova sveta.

Osoblje Diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u Beču napravilo je spisak svih građana koji su se javili da su ostali blokirani i preneli im da po dolasku u Srbiju moraju u obavezni karantin od 28 dana.

Putnici ističu da ne brinu zbog karantina, i da im je samo važno da se vrate u domovinu.

“Bio sam u poseti kod druga i sticajem okolnosti sam ostao nakon što su zatvorene granice. Mislio sam da će sve ovo brzo proći, pa nisam reagovao na vreme“, kaže Boro Kuvačić iz Inđije.

Ivan Jovanović iz Babušnice zatekao se u Beču pošto je radio mesec i po dana, pre nego što je izbila epidemija u Austriji, nakon čega je došlo do zatvaranja granica.

„Znam gde idem, šta me čeka. Pratio sam stalno preko televizije i interneta situaciju u Srbiji. Znam da je kod nas trenutno na snazi zabrana kretanja do ponedeljka. Svestan sam da ću biti u karantinu 28 dana, ali podržavam sve mere koje su preduzele naše vlasti”, kazao je on.

Snežana Popov iz Bele Crkve u Austriji je boravila kako bi čuvala decu.

“Došla sam nedelju dana pre izbijanja epidemije da radim, pošto još nemam penziju. Pozvana sam da čuvam decu, zato što su njihovi roditeli radili. Međutim, zbog širenja virusa i preduzetih mera roditelji te dece prestali su da rade, pa više nemaju potrebu za mnom”, objasnila je Popov.

Nije, kaže, pretpostavila da će granice biti zatvarane.

(Tanjug)