Državljanin BiH uhapšen na granici Nemačke i Francusk

SARAJEVO – Državljanin BiH (41) uhapšen je danas na granici Nemačke i Francuske, u mestu Nojenburg. On je pokušao da uđe u Francusku, ali to mu nije uspelo.

Kako piše Prese Portal, on je uhapšen budući da je za njim u Hajlbronu raspisana poternica zbog serije provala u stanove, kao i zbog krađa.

Takođe, kako se navodi, 41-godišnjeg Bosanca tražile su i druge policijske agencije jer se protiv njega vode istrage u šest predmeta, prenosi Klix.ba.

Državljanin BiH je nakon hapšenja predat Tužilaštvu u Frajburgu na dalje postupanje.

(Tanjug)