DW: Evropa na vetrometini novog Hladnog rata

KELN – Nemački radio Dojče vele (DW) ocenjuje danas da americko-ruski sporazum o raketama srednjeg dometa (INF)definitivno propada, što „Evropu vraća u Hladni rat, u rizik da postane bojište… ali ovog puta još hladnije nego pre tri decenije“.

„Ugovor o nuklearnim raketama srednjeg dometa (INF) je mrtav. Taj ugovor od 1987. reguliše uništavanje i zabranu projektila kakve je najpre razvio Sovjetski Savez, a zatim i Sjedinjene Države“, navodi novinar DW Kristijan Tripe.

On podseća da bi, da je to oružje s nuklearnim bojevim glavama ikada upotrebljeno, ozračeni pakao postala Evropa – a ne Sjedinjene Države, do kojih te rakete ne mogu ni da dobace.

Pitanje zabrane ovih projektila je za Evropu oduvek bilo biti ili ne biti. NATO je 1979. odgovorio takozvanom dvosmernom odlukom – „strateškom pretnjom vlastodršcima u Kremlju: Ako ne uništite vaš Š-20, onda cemo mi napraviti isto oružje“.

Ta sirova logika je, navodi DW, upalila, jer je ŠSR pristao da sklopi ugovor INF sa SAD, pri čemu su, pravno gledano, obe zemlje jednaki partneri u tom ugovoru koji je svojevremeno okončao decenije uništiteljskog naoružavanja i žustrih debata.

„A sada je ugovor na izdisaju. Ni diplomatski defibrilator ne može mu udahnuti novi život“, piše DW, tvrdeći da Rusija godinama krši ugovor razvojem nosača raketa kakve, kao pravna naslednica Sovjetskog Saveza, nije smela da pravi, a SAD su pod Donaldom Trampom sada najavile otkazivanje ugovora.

„I Rusija, baš kao i Amerika, žele da se oslobode stega tog ugovora. Obe zemlje procenjuju da strateški, a uskoro i vojno, naspram njih stoji nadolazeca supersila Kina. Peking, međutim, ne podleže nikakvom režimu kontrole raketnih sistema srednjeg dometa“, ocenjuje nemački radio.

„U Evropi odlicno znaju za sve ove interese, ali osecaju da su ostavljeni usred njih. Jer pre četiri decenije su SAD važile kao dobroćudni hegemon celog Zapada, a danas to više nisu. Pod nepostojanim Trampom SAD su postale fakultativni partner. Konsultacije i zajednička zapadna potraga za pozicijama u globalnoj politici otkazana je do daljeg“, piše Dojče vele.

Radio podseća i da je, „uz svu tu nevolju, Evropa i u hroničnoj krizi – Bregzit parališe Britaniju i ostatak EU, Francuska je na unutrašnjem planu u nemirnim vodama, dok Nemačka među mnogima u NATO u bezbednosnom smislu važi za bolesnika Evrope“.

Dojče vele zaključuje da su Evropljani ponovo upali u ćorsokak, skoro tri decenije nakon kraja Hladnog rata, pri čemu se, kako se ističe, „bezbednosni interes Evrope tokom godina nije promenio ni za pedalj: ne postati bojište ili lopta za igru supersila“.

