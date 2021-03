DW: Šest pitanja nakon obustavljanja vakcinacije AstraZenekom

BERLIN – Ubrzati kampanju vakcinacije – to je bio proklamovani cilj i u Nemačkoj, ali je sada doneta odluka da se do daljeg obustavi vakcinacija vakcinom AstraZeneke, konstatuje Dojče vele (DW) i postvalja pitanje zašto je ta odluka doneta i šta to sada znači.

U komentaru se navode pitanja koja se otvaraju, pre svega kada je reč o daljem sprovođenju vakcinacije, kao i o poverenju u AstraZenekinu vakcinu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.