Džaferović: Ime Republike Srpske je diskrimanorsko

SARAJEVO – Bošnjački član Predsedništva BiH Šafik Džaferović izjavio je večeras da je inicijativa SDA za promenu naziva Republike Srpske opravdana jer je on diskriminatorski prema, kako je rekao, svima koji nisu Srbi, a žive u tom entitetu.

SDA je najavila je da će pokrenuti pravnu proceduru za promenu imena Reublike Srpske, a Džaferović za Aldžaziru Balkans kaže da će stranka takođe odlučiti i ko će tu inicijativu pokrenuti.

„SDA će odlučiti ko će pokrenuti pravnu proceduru, ali to će sigurno ići. BiH je multietnička država i nije u redu da se jedan dio BiH označava samo po jednom od naroda pa ni entitet RS. Takođe, RS je po ustavu tog entiteta multietnički u kojem svi narodi i ostali građani treba da budu ravnopravni, dakle, to je diskriminacija prema svim onima koji nisu Srbi da se entitet zove po jednom od naroda“, rekao je.

Dodao je da je praksa pokazala da je sam naziv RS sistemski korišćen za diskriminaciju svih onih koji nisu Srbi u tom entitetu – osporava se pravo na jezik, proporcionalno zapošljavanje u javnim institucijama, krše se odluke Ustavnog suda BiH, kao što je odluka o 9. januaru.

„Ne znam čemu drama oko te odluke, to je pravna procedura“, kazao je te dodao da postoje konvencije o ljudskim pravima koje su nadređene Ustavu BiH te da je Ustavni sud i ranije preispitivao Ustav sa aspekta usklađenosti sa Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima.

„Pre svega štetno je uskraćivati narodu pravo na maternji jezik, na zapošljavanje, na ostala ljudska prava koja se krše u tom entitetu, frustrirajuće je to da se obeležava 9. januar, iako je Ustavni sud kazao tu šta ima da se kaže. Što se pokušava BiH predstaviti kao zajednica entiteta, a to je država koja ima svoje izvorne nadležnosti, preti se usvajanjem krivičnog zakona u RS-u protiv zvaničnika iz tog entiteta na državnom nivou koje ne slede instrukcije. Nije frustrirajuće ovo što SDA radi, jer to je pravna procedura koja će biti testirana na Ustavnom sudu BiH“, kazao je Džaferović, prenela je Fena.

Džaferović je rekao da, što se tiče SDA, ovaj potez neće otežati uspostavljanje vlasti na bilo kojem nivou te da ta stranka smatra da vlast na svim nivoima u BiH treba da uspostave pobedničke partije.

„Važno je napraviti program, a ono što imamo problem – to su izjave iz RS-a, pre svega od zvaničnika i političke stranke koja treba učestvovati u vlasti, da oni neće poštovati zakon i odluke i politike koje smo već ranije usvojili, a radi se o putu ka NATO-u. I ne možete podržati kandidata koji to neće poštovati“, dodao je.

Na pitanje zašto SDA formiranje vlasti uslovljavama time da SNSD Milorada Dodika podrži bh. put u NATO, Džaferović je odgovorio da put BiH ka NATO-u ne zavisi od trenutnog stava Dodika niti od bilo kojeg zvaničnika, nego od zakona, odluka i politika gde je to propisano.

„Ne treba nam nikakav glas za politiku koja je već utvrđena. Dodik može da ima drugačije mišljenje, ali to je samo njegovo mišljene. Ovde ne zavisi ništa od volje pojedinca i političke stranke, zavisi od zakona, ustava, isntitucija i onoga što smo već utvrdili“, rekao je Džaferović.

Sledeće sedmice članovi Predsedništva BiH putuju na sastanak u Briselu. U intervjuu za Al Jazeeru, predsedavajući Predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da „malo šta“ nosi sa sobom u Brisel.

